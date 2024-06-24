https://ria.ru/20240624/postavki-1955098234.html

Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster

Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster - РИА Новости, 24.06.2024

Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster

Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster для системы SAMP/T, а также крылатые ракеты Scalp, заявил глава французского минобороны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:14

2024-06-24T16:14

2024-06-24T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

россия

себастьян лекорню

эммануэль макрон

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg

ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster для системы SAMP/T, а также крылатые ракеты Scalp, заявил глава французского минобороны Себастьян Лекорню. "Мы продолжим поставлять определенное количество ракет Aster для системы SAMP/T, которую мы поставили Украине совместно с итальянскими друзьями. Мы продолжим поставки дальнобойных вооружений, в том числе, ракет Scalp. Из нового – это поставки самолетов Mirage 2000-5 и, очевидно, обучение пилотов и механиков, чтобы ими управлять, чтобы дать Украине превосходство в воздухе", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с главами минобороны Германии и Польши в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте министерства обороны Франции на YouTube. Лекорню отметил, что Франция также продолжит обучение украинских военных. "Украине нужно от 15 до 20 сухопутных отрядов. Объективно это очень много, мы продолжим заниматься их обучением", - добавил он. Зенитные ракеты Aster 15 и Aster 30 производятся концерном MBDA в сотрудничестве между Францией и Италией. Неназванное число этих ракет уже было поставлено Украине. В марте Лекорню распорядился, чтобы эти ракеты производились быстрее и в больших объемах. Глава минобороны Франции потребовал, чтобы поставки по первым госзаказам были осуществлены уже в этом году. Ранее MBDA сообщил, что рассчитывает сократить период производства Aster с 42 месяцев, как в 2022 году, до 18 месяцев к 2026 году. В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по словам Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, россия, себастьян лекорню, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, youtube