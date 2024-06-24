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Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/postavki-1955098234.html
Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster
Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster - РИА Новости, 24.06.2024
Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster
Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster для системы SAMP/T, а также крылатые ракеты Scalp, заявил глава французского минобороны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:14
2024-06-24T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
себастьян лекорню
эммануэль макрон
сергей лавров
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ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster для системы SAMP/T, а также крылатые ракеты Scalp, заявил глава французского минобороны Себастьян Лекорню. "Мы продолжим поставлять определенное количество ракет Aster для системы SAMP/T, которую мы поставили Украине совместно с итальянскими друзьями. Мы продолжим поставки дальнобойных вооружений, в том числе, ракет Scalp. Из нового – это поставки самолетов Mirage 2000-5 и, очевидно, обучение пилотов и механиков, чтобы ими управлять, чтобы дать Украине превосходство в воздухе", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с главами минобороны Германии и Польши в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте министерства обороны Франции на YouTube. Лекорню отметил, что Франция также продолжит обучение украинских военных. "Украине нужно от 15 до 20 сухопутных отрядов. Объективно это очень много, мы продолжим заниматься их обучением", - добавил он. Зенитные ракеты Aster 15 и Aster 30 производятся концерном MBDA в сотрудничестве между Францией и Италией. Неназванное число этих ракет уже было поставлено Украине. В марте Лекорню распорядился, чтобы эти ракеты производились быстрее и в больших объемах. Глава минобороны Франции потребовал, чтобы поставки по первым госзаказам были осуществлены уже в этом году. Ранее MBDA сообщил, что рассчитывает сократить период производства Aster с 42 месяцев, как в 2022 году, до 18 месяцев к 2026 году. В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по словам Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html
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в мире, украина, франция, россия, себастьян лекорню, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, youtube
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, YouTube
Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster

Лекорню: Франция продолжит поставлять Украине ракеты Aster для системы SAMP/T

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster для системы SAMP/T, а также крылатые ракеты Scalp, заявил глава французского минобороны Себастьян Лекорню.
"Мы продолжим поставлять определенное количество ракет Aster для системы SAMP/T, которую мы поставили Украине совместно с итальянскими друзьями. Мы продолжим поставки дальнобойных вооружений, в том числе, ракет Scalp. Из нового – это поставки самолетов Mirage 2000-5 и, очевидно, обучение пилотов и механиков, чтобы ими управлять, чтобы дать Украине превосходство в воздухе", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с главами минобороны Германии и Польши в Париже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Европу пришло возмездие за вооружение Зеленского
Вчера, 08:00
Трансляция велась в официальном аккаунте министерства обороны Франции на YouTube.
Лекорню отметил, что Франция также продолжит обучение украинских военных. "Украине нужно от 15 до 20 сухопутных отрядов. Объективно это очень много, мы продолжим заниматься их обучением", - добавил он.
Зенитные ракеты Aster 15 и Aster 30 производятся концерном MBDA в сотрудничестве между Францией и Италией. Неназванное число этих ракет уже было поставлено Украине. В марте Лекорню распорядился, чтобы эти ракеты производились быстрее и в больших объемах. Глава минобороны Франции потребовал, чтобы поставки по первым госзаказам были осуществлены уже в этом году. Ранее MBDA сообщил, что рассчитывает сократить период производства Aster с 42 месяцев, как в 2022 году, до 18 месяцев к 2026 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по словам Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Разминка западной ядерной мускулатуры отменяется
23 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТОYouTube
 
 
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