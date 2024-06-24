Владелец компании в Сочи отправил бойцам 150 тонн воды с начала СВО
© Фото предоставлено Александром БурляевымГуманитарная помощь (вода, предметы быта, дизельные генераторы, автомобили)
© Фото предоставлено Александром Бурляевым
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Руководитель сочинской компании "Драфт", депутат городского собрания Сочи Александр Бурляев рассказал РИА Новости, что с начала специальной военной операции совместно с волонтерами, коллегами и горожанами отправил бойцам 150 тонн питьевой воды.
Гуманитарная помощь регулярно осуществляется в рамках городского координационного совета. Среди желающих помогать - местные предприниматели, сочинские волонтеры, филиалы фондов, жители курорта. Содержание посылок самое разное: от еды до технических средств в боевых условиях, из основного - питьевая вода, отметил бизнесмен.
© Фото предоставлено Александром БурляевымГуманитарная помощь (вода, предметы быта, дизельные генераторы, автомобили)
Гуманитарная помощь (вода, предметы быта, дизельные генераторы, автомобили)
© Фото предоставлено Александром Бурляевым
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© Фото предоставлено Александром БурляевымГуманитарная помощь (вода, предметы быта, дизельные генераторы, автомобили)
Гуманитарная помощь (вода, предметы быта, дизельные генераторы, автомобили)
© Фото предоставлено Александром Бурляевым
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Гуманитарная помощь (вода, предметы быта, дизельные генераторы, автомобили)
© Фото предоставлено Александром Бурляевым
1 из 2
Гуманитарная помощь (вода, предметы быта, дизельные генераторы, автомобили)
© Фото предоставлено Александром Бурляевым
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"С начала года мы отправили в общей сложности 150 тонн воды, это вода разных производителей. Также приобретали и отправляли лимонады, вещи, предметы личной гигиены, тушенку, консервы, сахар, бакалею, крупы, в боевые зоны - техническую инфраструктуру, дизельные генераторы, маскировочные сети, автомобили", - рассказал Бурляев.
Он пояснил, что продукты отправляют фурами, с доставкой помогают общественники, бизнесмены, горожане, депутаты, мэрия Сочи. В свою очередь бойцы, находящиеся на передовой, нередко дают обратную связь со словами благодарности. "Мы здесь работаем, чтобы наши ребята сочинские не чувствовали себя забытыми. Мы всегда готовы им помогать по мере наших возможностей, по их запросу", - заключил Бурляев.