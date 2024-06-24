https://ria.ru/20240624/pomosch-1955057298.html

Владелец компании в Сочи отправил бойцам 150 тонн воды с начала СВО

Владелец компании в Сочи отправил бойцам 150 тонн воды с начала СВО - РИА Новости, 24.06.2024

Владелец компании в Сочи отправил бойцам 150 тонн воды с начала СВО

Руководитель сочинской компании "Драфт", депутат городского собрания Сочи Александр Бурляев рассказал РИА Новости, что с начала специальной военной операции... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:26

2024-06-24T14:26

2024-06-24T14:26

надежные люди

сочи

гуманитарная помощь

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955060097_0:337:720:742_1920x0_80_0_0_02396fac2d0d0702541aa54a472d5cc0.jpg

СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Руководитель сочинской компании "Драфт", депутат городского собрания Сочи Александр Бурляев рассказал РИА Новости, что с начала специальной военной операции совместно с волонтерами, коллегами и горожанами отправил бойцам 150 тонн питьевой воды. Гуманитарная помощь регулярно осуществляется в рамках городского координационного совета. Среди желающих помогать - местные предприниматели, сочинские волонтеры, филиалы фондов, жители курорта. Содержание посылок самое разное: от еды до технических средств в боевых условиях, из основного - питьевая вода, отметил бизнесмен. "С начала года мы отправили в общей сложности 150 тонн воды, это вода разных производителей. Также приобретали и отправляли лимонады, вещи, предметы личной гигиены, тушенку, консервы, сахар, бакалею, крупы, в боевые зоны - техническую инфраструктуру, дизельные генераторы, маскировочные сети, автомобили", - рассказал Бурляев. Он пояснил, что продукты отправляют фурами, с доставкой помогают общественники, бизнесмены, горожане, депутаты, мэрия Сочи. В свою очередь бойцы, находящиеся на передовой, нередко дают обратную связь со словами благодарности. "Мы здесь работаем, чтобы наши ребята сочинские не чувствовали себя забытыми. Мы всегда готовы им помогать по мере наших возможностей, по их запросу", - заключил Бурляев.

https://ria.ru/20240623/gumpomosch-1954809202.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, гуманитарная помощь, сво