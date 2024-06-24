https://ria.ru/20240624/politseyskiy-1955193084.html
В Германии погиб полицейский, сопровождавший кортеж Орбана
В Германии погиб полицейский, сопровождавший кортеж Орбана - РИА Новости, 24.06.2024
В Германии погиб полицейский, сопровождавший кортеж Орбана
Немецкий полицейский, сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:23
2024-06-24T23:23
2024-06-24T23:23
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Немецкий полицейский, сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает полиция и немецкие СМИ. "В понедельник утром в районе Штутгарт-Дегерлох в результате трагической аварии 61-летний полицейский получил настолько серьезные травмы, что вскоре скончался в больнице. Еще один 27-летний полицейский получил тяжелые травмы и находится на лечении", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей. ДТП было спровоцировано водителем, которая не заметила перекрытия дороги и столкнлась с двумя мотоциклами полицейских. По данным издания Spiegel, правоохранители сопровождали кортёж венгерского премьера Виктора Орбана, направлявшегося в аэропорт Штуттгарта. Отмечается, что венгерский премьер, посетивший ранее матч чемпионата Европы между Венгрией и Шотландией, не пострадал, а его кортеж вскоре после аварии продолжил движение.
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в мире, авто, венгрия, штутгарт, шотландия, виктор орбан
В мире, Авто, Венгрия, Штутгарт, Шотландия, Виктор Орбан
В Германии погиб полицейский, сопровождавший кортеж Орбана
Полицейский, сопровождавший в аэропорт кортеж Орбана, погиб в ДТП
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Немецкий полицейский, сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает полиция и немецкие СМИ.
"В понедельник утром в районе Штутгарт-Дегерлох в результате трагической аварии 61-летний полицейский получил настолько серьезные травмы, что вскоре скончался в больнице. Еще один 27-летний полицейский получил тяжелые травмы и находится на лечении", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей.
ДТП было спровоцировано водителем, которая не заметила перекрытия дороги и столкнлась с двумя мотоциклами полицейских. По данным издания Spiegel, правоохранители сопровождали кортёж венгерского премьера Виктора Орбана, направлявшегося в аэропорт Штуттгарта.
Отмечается, что венгерский премьер, посетивший ранее матч чемпионата Европы между Венгрией и Шотландией, не пострадал, а его кортеж вскоре после аварии продолжил движение.