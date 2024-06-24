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В Германии погиб полицейский, сопровождавший кортеж Орбана

В Германии погиб полицейский, сопровождавший кортеж Орбана - РИА Новости, 24.06.2024

В Германии погиб полицейский, сопровождавший кортеж Орбана

Немецкий полицейский, сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T23:23

2024-06-24T23:23

2024-06-24T23:23

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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Немецкий полицейский, сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает полиция и немецкие СМИ. "В понедельник утром в районе Штутгарт-Дегерлох в результате трагической аварии 61-летний полицейский получил настолько серьезные травмы, что вскоре скончался в больнице. Еще один 27-летний полицейский получил тяжелые травмы и находится на лечении", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей. ДТП было спровоцировано водителем, которая не заметила перекрытия дороги и столкнлась с двумя мотоциклами полицейских. По данным издания Spiegel, правоохранители сопровождали кортёж венгерского премьера Виктора Орбана, направлявшегося в аэропорт Штуттгарта. Отмечается, что венгерский премьер, посетивший ранее матч чемпионата Европы между Венгрией и Шотландией, не пострадал, а его кортеж вскоре после аварии продолжил движение.

https://ria.ru/20231019/siyyarto-1903725944.html

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в мире, авто, венгрия, штутгарт, шотландия, виктор орбан