Рейтинг@Mail.ru
В Германии погиб полицейский, сопровождавший кортеж Орбана - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/politseyskiy-1955193084.html
В Германии погиб полицейский, сопровождавший кортеж Орбана
В Германии погиб полицейский, сопровождавший кортеж Орбана - РИА Новости, 24.06.2024
В Германии погиб полицейский, сопровождавший кортеж Орбана
Немецкий полицейский, сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:23
2024-06-24T23:23
в мире
авто
венгрия
штутгарт
шотландия
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913362478_0:108:1786:1113_1920x0_80_0_0_5ed8d0e949706704130fb9a52ecabca0.jpg
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Немецкий полицейский, сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает полиция и немецкие СМИ. "В понедельник утром в районе Штутгарт-Дегерлох в результате трагической аварии 61-летний полицейский получил настолько серьезные травмы, что вскоре скончался в больнице. Еще один 27-летний полицейский получил тяжелые травмы и находится на лечении", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей. ДТП было спровоцировано водителем, которая не заметила перекрытия дороги и столкнлась с двумя мотоциклами полицейских. По данным издания Spiegel, правоохранители сопровождали кортёж венгерского премьера Виктора Орбана, направлявшегося в аэропорт Штуттгарта. Отмечается, что венгерский премьер, посетивший ранее матч чемпионата Европы между Венгрией и Шотландией, не пострадал, а его кортеж вскоре после аварии продолжил движение.
https://ria.ru/20231019/siyyarto-1903725944.html
венгрия
штутгарт
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913362478_181:0:1782:1201_1920x0_80_0_0_70a3c1d5f1c6cb260a56bbca4ae71363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, венгрия, штутгарт, шотландия, виктор орбан
В мире, Авто, Венгрия, Штутгарт, Шотландия, Виктор Орбан
В Германии погиб полицейский, сопровождавший кортеж Орбана

Полицейский, сопровождавший в аэропорт кортеж Орбана, погиб в ДТП

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Немецкий полицейский, сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает полиция и немецкие СМИ.
"В понедельник утром в районе Штутгарт-Дегерлох в результате трагической аварии 61-летний полицейский получил настолько серьезные травмы, что вскоре скончался в больнице. Еще один 27-летний полицейский получил тяжелые травмы и находится на лечении", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей.
ДТП было спровоцировано водителем, которая не заметила перекрытия дороги и столкнлась с двумя мотоциклами полицейских. По данным издания Spiegel, правоохранители сопровождали кортёж венгерского премьера Виктора Орбана, направлявшегося в аэропорт Штуттгарта.
Отмечается, что венгерский премьер, посетивший ранее матч чемпионата Европы между Венгрией и Шотландией, не пострадал, а его кортеж вскоре после аварии продолжил движение.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Сийярто раскритиковал премьера Эстонии за слова о встрече Орбана и Путина
19 октября 2023, 01:13
 
В миреАвтоВенгрияШтутгартШотландияВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала