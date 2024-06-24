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Глава МИД Белоруссии рассказал о взаимной поддержке с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
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20:26 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/politika-1955169265.html
Глава МИД Белоруссии рассказал о взаимной поддержке с Россией
Глава МИД Белоруссии рассказал о взаимной поддержке с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
Глава МИД Белоруссии рассказал о взаимной поддержке с Россией
Белоруссия и Россия смогли найти модель эффективной работы и взаимной поддержки в недружественном окружении, заявил в понедельник белорусский министр... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:26
2024-06-24T20:26
белоруссия
россия
минск
сергей алейник
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Белоруссия и Россия смогли найти модель эффективной работы и взаимной поддержки в недружественном окружении, заявил в понедельник белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник. "За эти годы мы смогли сгруппироваться, усилить интеграционную составляющую, найти модель эффективной работы и взаимной поддержки в недружественном окружении. Притом такую модель, которая значительно эффективнее всех предыдущих. Она позволяет демонстрировать нам стрессоустойчивость к вызовам", - сказал министр журналистам по итогам переговоров в Минске с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он подчеркнул, что результаты во взаимной торговле Белоруссии и России - общий повод для гордости. По словам Алейника, на фоне рекордных показателей 2022 года стороны заметно прибавили и по прошлому году, смогли обновить исторический максимум объема двусторонней торговли товарами и услугами, который в итоге превысил планку в 54 миллиарда долларов. А всего за последние пять лет страны приросли во взаимной торговле на 18 миллиардов долларов. Алейник подчеркнул, что обнадеживает и позитивная динамика товарооборота между странами, которая фиксируется и по итогам четырех месяцев текущего года. "Очевидно, что такие успехи были бы невозможны без крепкого интеграционного "каркаса": Союзного государства, ЕАЭС и СНГ. Достигнутое нами в "двойке" качество интеграции уже давно стало ориентиром для развития сотрудничества на постсоветском пространстве. Изменения в мировой политике и экономике последних лет в очередной раз подтверждают верность сделанного нашими народами и лидерами интеграционного выбора", - сказал Алейник. Он отметил, что на переговорах в Минске стороны предметно обсудили взаимную поддержку в интеграционных объединениях и на международных площадках. "Беларусь голосовала против всех резолюций в ООН, имеющих антироссийский характер. Наши делегации вместе выступают за справедливость и поддерживают друг друга в рамках пленарных дискуссий Генассамблеи ООН и заседаний Совета безопасности ООН", - констатировал белорусский министр.
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955151836.html
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белоруссия, россия, минск, сергей алейник, сергей лавров, оон, евразийский экономический союз, снг, в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Сергей Алейник, Сергей Лавров, ООН, Евразийский экономический союз, СНГ, В мире
Глава МИД Белоруссии рассказал о взаимной поддержке с Россией

Алейник: Минск и Москва нашли модель поддержки в недружественном окружении

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Белоруссия и Россия смогли найти модель эффективной работы и взаимной поддержки в недружественном окружении, заявил в понедельник белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник.
"За эти годы мы смогли сгруппироваться, усилить интеграционную составляющую, найти модель эффективной работы и взаимной поддержки в недружественном окружении. Притом такую модель, которая значительно эффективнее всех предыдущих. Она позволяет демонстрировать нам стрессоустойчивость к вызовам", - сказал министр журналистам по итогам переговоров в Минске с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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Он подчеркнул, что результаты во взаимной торговле Белоруссии и России - общий повод для гордости. По словам Алейника, на фоне рекордных показателей 2022 года стороны заметно прибавили и по прошлому году, смогли обновить исторический максимум объема двусторонней торговли товарами и услугами, который в итоге превысил планку в 54 миллиарда долларов. А всего за последние пять лет страны приросли во взаимной торговле на 18 миллиардов долларов. Алейник подчеркнул, что обнадеживает и позитивная динамика товарооборота между странами, которая фиксируется и по итогам четырех месяцев текущего года.
"Очевидно, что такие успехи были бы невозможны без крепкого интеграционного "каркаса": Союзного государства, ЕАЭС и СНГ. Достигнутое нами в "двойке" качество интеграции уже давно стало ориентиром для развития сотрудничества на постсоветском пространстве. Изменения в мировой политике и экономике последних лет в очередной раз подтверждают верность сделанного нашими народами и лидерами интеграционного выбора", - сказал Алейник.
Он отметил, что на переговорах в Минске стороны предметно обсудили взаимную поддержку в интеграционных объединениях и на международных площадках. "Беларусь голосовала против всех резолюций в ООН, имеющих антироссийский характер. Наши делегации вместе выступают за справедливость и поддерживают друг друга в рамках пленарных дискуссий Генассамблеи ООН и заседаний Совета безопасности ООН", - констатировал белорусский министр.
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БелоруссияРоссияМинскСергей АлейникСергей ЛавровООНЕвразийский экономический союзСНГВ мире
 
 
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