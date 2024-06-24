Глава МИД Белоруссии рассказал о взаимной поддержке с Россией
Алейник: Минск и Москва нашли модель поддержки в недружественном окружении
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Белоруссия и Россия смогли найти модель эффективной работы и взаимной поддержки в недружественном окружении, заявил в понедельник белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник.
"За эти годы мы смогли сгруппироваться, усилить интеграционную составляющую, найти модель эффективной работы и взаимной поддержки в недружественном окружении. Притом такую модель, которая значительно эффективнее всех предыдущих. Она позволяет демонстрировать нам стрессоустойчивость к вызовам", - сказал министр журналистам по итогам переговоров в Минске с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Он подчеркнул, что результаты во взаимной торговле Белоруссии и России - общий повод для гордости. По словам Алейника, на фоне рекордных показателей 2022 года стороны заметно прибавили и по прошлому году, смогли обновить исторический максимум объема двусторонней торговли товарами и услугами, который в итоге превысил планку в 54 миллиарда долларов. А всего за последние пять лет страны приросли во взаимной торговле на 18 миллиардов долларов. Алейник подчеркнул, что обнадеживает и позитивная динамика товарооборота между странами, которая фиксируется и по итогам четырех месяцев текущего года.
"Очевидно, что такие успехи были бы невозможны без крепкого интеграционного "каркаса": Союзного государства, ЕАЭС и СНГ. Достигнутое нами в "двойке" качество интеграции уже давно стало ориентиром для развития сотрудничества на постсоветском пространстве. Изменения в мировой политике и экономике последних лет в очередной раз подтверждают верность сделанного нашими народами и лидерами интеграционного выбора", - сказал Алейник.
Он отметил, что на переговорах в Минске стороны предметно обсудили взаимную поддержку в интеграционных объединениях и на международных площадках. "Беларусь голосовала против всех резолюций в ООН, имеющих антироссийский характер. Наши делегации вместе выступают за справедливость и поддерживают друг друга в рамках пленарных дискуссий Генассамблеи ООН и заседаний Совета безопасности ООН", - констатировал белорусский министр.
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