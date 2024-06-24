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Россия и Белоруссия намерены противостоять навязыванию "порядка" Западом
Россия и Белоруссия намерены противостоять навязыванию "порядка" Западом - РИА Новости, 24.06.2024
Россия и Белоруссия намерены противостоять навязыванию "порядка" Западом
Минск и Москва намерены противодействовать навязыванию государствам "порядка, основанного на правилах", представляющего собой попытку группы стран во главе с... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:23
2024-06-24T18:23
2024-06-24T18:23
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Минск и Москва намерены противодействовать навязыванию государствам "порядка, основанного на правилах", представляющего собой попытку группы стран во главе с США доминировать в мировой политике, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Республики Беларусь и Российской Федерации. "Стороны намерены и далее противодействовать навязыванию государствам Мирового большинства "порядка, основанного на правилах", представляющего собой попытку группы стран во главе с США безраздельно доминировать в мировой политике, экономике и финансах, в том числе силовыми методами", - говорится в тексте документа. "Минск и Москва выступают за становление справедливого мирового порядка, основанного на принципах верховенства международного права, суверенного равенства государств и их права на самостоятельное развитие, сохранения культурно-цивилизационного многообразия, взаимовыгодного сотрудничества государств и их объединений при координирующей роли ООН", - указали в заявлении.
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в мире, москва, сша, минск, оон
В мире, Москва, США, Минск, ООН
Россия и Белоруссия намерены противостоять навязыванию "порядка" Западом
РФ и Белоруссия будут противостоять попытке США доминировать в мировой политике