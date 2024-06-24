https://ria.ru/20240624/politika-1955138134.html

Россия и Белоруссия намерены противостоять навязыванию "порядка" Западом

Россия и Белоруссия намерены противостоять навязыванию "порядка" Западом - РИА Новости, 24.06.2024

Россия и Белоруссия намерены противостоять навязыванию "порядка" Западом

Минск и Москва намерены противодействовать навязыванию государствам "порядка, основанного на правилах", представляющего собой попытку группы стран во главе с... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:23

2024-06-24T18:23

2024-06-24T18:23

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Минск и Москва намерены противодействовать навязыванию государствам "порядка, основанного на правилах", представляющего собой попытку группы стран во главе с США доминировать в мировой политике, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Республики Беларусь и Российской Федерации. "Стороны намерены и далее противодействовать навязыванию государствам Мирового большинства "порядка, основанного на правилах", представляющего собой попытку группы стран во главе с США безраздельно доминировать в мировой политике, экономике и финансах, в том числе силовыми методами", - говорится в тексте документа. "Минск и Москва выступают за становление справедливого мирового порядка, основанного на принципах верховенства международного права, суверенного равенства государств и их права на самостоятельное развитие, сохранения культурно-цивилизационного многообразия, взаимовыгодного сотрудничества государств и их объединений при координирующей роли ООН", - указали в заявлении.

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