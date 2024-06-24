Модернизация системы электроснабжения затронет 1,5 млн жителей Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 1,5 миллиона жителей Подмосковья смогут улучшить качество жизни благодаря модернизации системы электроснабжения в регионе, что позволит предоставлять более качественные услуги ЖКХ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с членами регионального правительства, руководителями электросетевых компаний и главами округов - надежность энергоснабжения в регионе, привлечение в ближайшие годы большего объема ресурсов в ее развитие, и создание дополнительных генераторов мощности.
"На прошлой неделе мы обсуждали теплоснабжение - очень важно в весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отражены в наших дорожных картах. А сегодня вынесли на ВКС тему электроснабжения. Понимаем, что тепло и электроснабжение - абсолютно связанные вещи. И в летний период, и особенно зимний нагрузка на энергетику в столичном регионе с каждым годом возрастает", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что "Мособлэнерго" и "Россети" принимают активное участие в программе, принятой на федеральном уровне, и запланированные мероприятия позволят не только модернизировать систему, но и предусмотреть страховочные резервные мощности, прежде всего, за счет передвижных станций.
Воробьев пояснил, что это касается и блочно-модульных котельных, которые дополнительно также размещаются. Наиболее заметные мероприятия, связанные с модернизацией, предусмотрены в Чехове. Но и другие территории такие, как Солнечногорск, Раменский, Подольск нуждаются в особом внимании и совершенствовании системы электроснабжения.
Система электроснабжения Подмосковья считается крупнейшей в России. В регионе насчитывается более 500 подстанций мощностью не менее 35 киловольт, около 48 тысяч трансформаторных подстанций, а протяженность линий электропередачи составляет более 150 тысяч километров. Большинство потребителей обслуживает АО "Мособлэнерго" - 58% и ПАО "Россети Московский регион" - 31%.
Также как и в системе теплоснабжения все запланированные мероприятия по модернизации электросетевого хозяйства Подмосковья разбиты на краткосрочный (2024 год), среднесрочный и долгосрочный периоды (2025-2030 годы). Предусмотрено, в частности, построить питающие центры в Чехове, Дементьеве, Данилове, Одинцовском округе, ввести Каширскую ГРЭС мощностью 900 милливатт, Ватутинскую ТЭЦ, а также энергоблоки на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26.
Всего будут модернизированы 157 электроустановок и реконструированы 53 питающих центра с увеличением мощности.
"Все эти мероприятия должны привести к тому, что в основном нашем кольце генерации не будет рисков прохождения отопительного сезона. Что касается конкретно 2024 года, то в городском округе Чехов запланированы работы в девяти населенных пунктах, с общей численностью почти 2 тысячи человек", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики региона Евгений Хромушин.
По его словам, самое главное здесь – реконструкция и модернизация линии электропередачи, которые создали нам наибольшую проблему минувшей зимой.