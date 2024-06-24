https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955100029.html

Услугу аттестации педагогов обновили на портале госуслуг Подмосковья

Услугу аттестации педагогов обновили на портале госуслуг Подмосковья - РИА Новости, 24.06.2024

Услугу аттестации педагогов обновили на портале госуслуг Подмосковья

На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу аттестации педагогов, теперь срок подтверждения категории педагога исключен, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:22

2024-06-24T16:22

2024-06-24T16:22

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу аттестации педагогов, теперь срок подтверждения категории педагога исключен, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "На региональном портале оптимизирована услуга аттестации педагогов. Если ранее учителя должны были каждые пять лет подтверждать свою категорию, то теперь исключен срок ее действия. Кроме того, через портал госуслуг Московской области можно аттестоваться на педагога-наставника и педагога-методиста", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что такая возможность появилась у учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию. Наличие квалификационной категории является подтверждением высокого уровня профессионализма учителя. В Подмосковье доступны категории: первая, высшая, педагог-наставник, педагог-методист. Аттестация включает в себя оценку профессиональной деятельности учителя: качество преподавания, участие в педагогических конкурсах, успехи учеников на олимпиадах разного уровня, результаты выпускных экзаменов и так далее. За категорию педагоги получают надбавки к окладу. Данная услуга доступна на региональном портале в разделе "Образование" - "Подтверждение квалификации и документов об образовании" - "Квалификация специалистов". Если получение происходит онлайн, то нужно заполнить сведения о работе, затем рассказать об успехах в трудовой деятельности и прикрепить документы. В последствии комиссия рассмотрит заявление и примет решение о результате аттестации.

https://ria.ru/20240624/ekovystavka-1955072496.html

https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955056607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), педагоги, учителя