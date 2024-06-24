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Услугу аттестации педагогов обновили на портале госуслуг Подмосковья - РИА Новости, 24.06.2024
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Новости Подмосковья
 
16:22 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955100029.html
Услугу аттестации педагогов обновили на портале госуслуг Подмосковья
Услугу аттестации педагогов обновили на портале госуслуг Подмосковья - РИА Новости, 24.06.2024
Услугу аттестации педагогов обновили на портале госуслуг Подмосковья
На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу аттестации педагогов, теперь срок подтверждения категории педагога исключен, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:22
2024-06-24T16:22
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу аттестации педагогов, теперь срок подтверждения категории педагога исключен, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "На региональном портале оптимизирована услуга аттестации педагогов. Если ранее учителя должны были каждые пять лет подтверждать свою категорию, то теперь исключен срок ее действия. Кроме того, через портал госуслуг Московской области можно аттестоваться на педагога-наставника и педагога-методиста", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что такая возможность появилась у учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию. Наличие квалификационной категории является подтверждением высокого уровня профессионализма учителя. В Подмосковье доступны категории: первая, высшая, педагог-наставник, педагог-методист. Аттестация включает в себя оценку профессиональной деятельности учителя: качество преподавания, участие в педагогических конкурсах, успехи учеников на олимпиадах разного уровня, результаты выпускных экзаменов и так далее. За категорию педагоги получают надбавки к окладу. Данная услуга доступна на региональном портале в разделе "Образование" - "Подтверждение квалификации и документов об образовании" - "Квалификация специалистов". Если получение происходит онлайн, то нужно заполнить сведения о работе, затем рассказать об успехах в трудовой деятельности и прикрепить документы. В последствии комиссия рассмотрит заявление и примет решение о результате аттестации.
https://ria.ru/20240624/ekovystavka-1955072496.html
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московская область (подмосковье), педагоги, учителя
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), педагоги, учителя

Услугу аттестации педагогов обновили на портале госуслуг Подмосковья

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу аттестации педагогов, теперь срок подтверждения категории педагога исключен, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"На региональном портале оптимизирована услуга аттестации педагогов. Если ранее учителя должны были каждые пять лет подтверждать свою категорию, то теперь исключен срок ее действия. Кроме того, через портал госуслуг Московской области можно аттестоваться на педагога-наставника и педагога-методиста", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
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Она добавила, что такая возможность появилась у учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию.
Наличие квалификационной категории является подтверждением высокого уровня профессионализма учителя. В Подмосковье доступны категории: первая, высшая, педагог-наставник, педагог-методист. Аттестация включает в себя оценку профессиональной деятельности учителя: качество преподавания, участие в педагогических конкурсах, успехи учеников на олимпиадах разного уровня, результаты выпускных экзаменов и так далее.
За категорию педагоги получают надбавки к окладу.
Данная услуга доступна на региональном портале в разделе "Образование" - "Подтверждение квалификации и документов об образовании" - "Квалификация специалистов". Если получение происходит онлайн, то нужно заполнить сведения о работе, затем рассказать об успехах в трудовой деятельности и прикрепить документы.
В последствии комиссия рассмотрит заявление и примет решение о результате аттестации.
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