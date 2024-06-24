https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955056607.html

Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Подмосковье

Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Подмосковье - РИА Новости, 24.06.2024

Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Подмосковье

В деревне Дор и селе Ивашково в городском округе Шаховская к открытию готовы два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), на ввод объектов в эксплуатацию выдано... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:57

2024-06-24T13:57

2024-06-24T13:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

врачи

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В деревне Дор и селе Ивашково в городском округе Шаховская к открытию готовы два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), на ввод объектов в эксплуатацию выдано разрешение, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Новые объекты здравоохранения построены по госпрограмме за счет средств бюджета. Каждый ФАП рассчитан на 36 посещений в смену. Площадь каждого одноэтажного здания 200 квадратных метров. В пунктах разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала. На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, места для отдыха, а также выполнено комплексное озеленение территории.

https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955007146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), врачи