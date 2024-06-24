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Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Подмосковье - РИА Новости, 24.06.2024
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Новости Подмосковья
 
13:57 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955056607.html
Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Подмосковье
Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Подмосковье - РИА Новости, 24.06.2024
Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Подмосковье
В деревне Дор и селе Ивашково в городском округе Шаховская к открытию готовы два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), на ввод объектов в эксплуатацию выдано... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:57
2024-06-24T13:57
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В деревне Дор и селе Ивашково в городском округе Шаховская к открытию готовы два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), на ввод объектов в эксплуатацию выдано разрешение, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Новые объекты здравоохранения построены по госпрограмме за счет средств бюджета. Каждый ФАП рассчитан на 36 посещений в смену. Площадь каждого одноэтажного здания 200 квадратных метров. В пунктах разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала. На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, места для отдыха, а также выполнено комплексное озеленение территории.
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московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Врачи

Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Подмосковье

© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиФельдшерско-акушерский пункт в Московской области
Фельдшерско-акушерский пункт в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В деревне Дор и селе Ивашково в городском округе Шаховская к открытию готовы два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), на ввод объектов в эксплуатацию выдано разрешение, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Новые объекты здравоохранения построены по госпрограмме за счет средств бюджета.
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиФельдшерско-акушерский пункт в Московской области
Фельдшерско-акушерский пункт в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Фельдшерско-акушерский пункт в Московской области
Каждый ФАП рассчитан на 36 посещений в смену. Площадь каждого одноэтажного здания 200 квадратных метров.
В пунктах разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала.
На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, места для отдыха, а также выполнено комплексное озеленение территории.
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