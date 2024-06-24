https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955007146.html
Каждая четвертая женщина в Подмосковье выбирает партнерские роды
Каждая четвертая женщина в Подмосковье выбирает партнерские роды - РИА Новости, 24.06.2024
Каждая четвертая женщина в Подмосковье выбирает партнерские роды
В перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья 25% женщин выбирают партнерские роды, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:42
2024-06-24T11:42
2024-06-24T11:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья 25% женщин выбирают партнерские роды, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В такой особенный период жизни и момент родов женщине крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В регионе каждая четвертая женщина выбирает партнерские роды", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что такая услуга в родовспомогательных учреждениях Подмосковья оказывается бесплатно. В Московской области работает интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье", где размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов.
https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955002961.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк