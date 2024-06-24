Рейтинг@Mail.ru
Каждая четвертая женщина в Подмосковье выбирает партнерские роды - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
11:42 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955007146.html
Каждая четвертая женщина в Подмосковье выбирает партнерские роды
Каждая четвертая женщина в Подмосковье выбирает партнерские роды - РИА Новости, 24.06.2024
Каждая четвертая женщина в Подмосковье выбирает партнерские роды
В перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья 25% женщин выбирают партнерские роды, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:42
2024-06-24T11:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955004284_0:92:3068:1818_1920x0_80_0_0_ee40e2def141efb1d08e8f7c43060c72.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья 25% женщин выбирают партнерские роды, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В такой особенный период жизни и момент родов женщине крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В регионе каждая четвертая женщина выбирает партнерские роды", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что такая услуга в родовспомогательных учреждениях Подмосковья оказывается бесплатно. В Московской области работает интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье", где размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов.
https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955002961.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955004284_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_7065553cfc0691846ea4bfe397bfb3da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Каждая четвертая женщина в Подмосковье выбирает партнерские роды

© iStock.com / LightFieldStudiosСемейная пара в роддоме
Семейная пара в роддоме - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© iStock.com / LightFieldStudios
Семейная пара в роддоме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья 25% женщин выбирают партнерские роды, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В такой особенный период жизни и момент родов женщине крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В регионе каждая четвертая женщина выбирает партнерские роды", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Более 280 человек переселили за неделю в Подмосковье из аварийного жилья
11:33
Он отметил, что такая услуга в родовспомогательных учреждениях Подмосковья оказывается бесплатно.
В Московской области работает интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье", где размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала