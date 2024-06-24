https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955007146.html

Каждая четвертая женщина в Подмосковье выбирает партнерские роды

Каждая четвертая женщина в Подмосковье выбирает партнерские роды - РИА Новости, 24.06.2024

Каждая четвертая женщина в Подмосковье выбирает партнерские роды

В перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья 25% женщин выбирают партнерские роды, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:42

2024-06-24T11:42

2024-06-24T11:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955004284_0:92:3068:1818_1920x0_80_0_0_ee40e2def141efb1d08e8f7c43060c72.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья 25% женщин выбирают партнерские роды, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В такой особенный период жизни и момент родов женщине крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В регионе каждая четвертая женщина выбирает партнерские роды", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что такая услуга в родовспомогательных учреждениях Подмосковья оказывается бесплатно. В Московской области работает интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье", где размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов.

https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955002961.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк