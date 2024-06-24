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Более 280 человек переселили за неделю в Подмосковье из аварийного жилья - РИА Новости, 24.06.2024
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Новости Подмосковья
 
11:33 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955002961.html
Более 280 человек переселили за неделю в Подмосковье из аварийного жилья
Более 280 человек переселили за неделю в Подмосковье из аварийного жилья - РИА Новости, 24.06.2024
Более 280 человек переселили за неделю в Подмосковье из аварийного жилья
За минувшую неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселены 289 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:33
2024-06-24T11:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
шатура
клин
жилье
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За минувшую неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселены 289 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Жителям 11 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость. По национальному проекту "Жилье и городская среда" было расселено 104 аварийных помещений в Шатуре, Клину, Луховицах, Электрогорске, Солнечногорске, Богородском округе, Дмитровском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Одинцовском и Сергиево-Посадском. За неделю расселили 4,607 тысячи квадратных метров жилья.
https://ria.ru/20240620/mosoblduma-1954289563.html
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московская область (подмосковье), шатура, клин, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шатура, Клин, Жилье

Более 280 человек переселили за неделю в Подмосковье из аварийного жилья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За минувшую неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселены 289 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Жителям 11 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость.
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По национальному проекту "Жилье и городская среда" было расселено 104 аварийных помещений в Шатуре, Клину, Луховицах, Электрогорске, Солнечногорске, Богородском округе, Дмитровском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Одинцовском и Сергиево-Посадском.
За неделю расселили 4,607 тысячи квадратных метров жилья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ШатураКлинЖилье
 
 
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