https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955002961.html

Более 280 человек переселили за неделю в Подмосковье из аварийного жилья

Более 280 человек переселили за неделю в Подмосковье из аварийного жилья - РИА Новости, 24.06.2024

Более 280 человек переселили за неделю в Подмосковье из аварийного жилья

За минувшую неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселены 289 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:33

2024-06-24T11:33

2024-06-24T11:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

шатура

клин

жилье

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За минувшую неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселены 289 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Жителям 11 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость. По национальному проекту "Жилье и городская среда" было расселено 104 аварийных помещений в Шатуре, Клину, Луховицах, Электрогорске, Солнечногорске, Богородском округе, Дмитровском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Одинцовском и Сергиево-Посадском. За неделю расселили 4,607 тысячи квадратных метров жилья.

https://ria.ru/20240620/mosoblduma-1954289563.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), шатура, клин, жилье