https://ria.ru/20240624/peregovory-1955134780.html

Россия и Белоруссия осудили действия Запада по эскалации в Европе

Россия и Белоруссия осудили действия Запада по эскалации в Европе - РИА Новости, 24.06.2024

Россия и Белоруссия осудили действия Запада по эскалации в Европе

Россия и Белоруссия осуждают действия Запада, направленные на эскалацию в Европе, а также подчеркивают, что поставляемое Киеву оружие используется для атак по... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:15

2024-06-24T18:15

2024-06-24T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

белоруссия

европа

сергей лавров

сергей алейник

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg

МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия осуждают действия Запада, направленные на эскалацию в Европе, а также подчеркивают, что поставляемое Киеву оружие используется для атак по мирным людям в РФ, говорится в совместном заявлении глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Алейника."Мы решительно осуждаем действия государств Запада, направленные на эскалацию военно-политической ситуации в Европе. Подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса на условиях полного учета интересов Беларуси и России. Оружие, массово поставляемое странами ЕС и НАТО, используется Киевом для уничтожения мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры, совершения терактов на территории России", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

россия

белоруссия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, европа, сергей лавров, сергей алейник, евросоюз, нато