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Россия и Белоруссия осудили действия Запада по эскалации в Европе - РИА Новости, 24.06.2024
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18:15 24.06.2024 (обновлено: 18:22 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/peregovory-1955134780.html
Россия и Белоруссия осудили действия Запада по эскалации в Европе
Россия и Белоруссия осудили действия Запада по эскалации в Европе - РИА Новости, 24.06.2024
Россия и Белоруссия осудили действия Запада по эскалации в Европе
Россия и Белоруссия осуждают действия Запада, направленные на эскалацию в Европе, а также подчеркивают, что поставляемое Киеву оружие используется для атак по... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:15
2024-06-24T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
европа
сергей лавров
сергей алейник
евросоюз
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МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия осуждают действия Запада, направленные на эскалацию в Европе, а также подчеркивают, что поставляемое Киеву оружие используется для атак по мирным людям в РФ, говорится в совместном заявлении глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Алейника."Мы решительно осуждаем действия государств Запада, направленные на эскалацию военно-политической ситуации в Европе. Подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса на условиях полного учета интересов Беларуси и России. Оружие, массово поставляемое странами ЕС и НАТО, используется Киевом для уничтожения мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры, совершения терактов на территории России", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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в мире, россия, белоруссия, европа, сергей лавров, сергей алейник, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, Европа, Сергей Лавров, Сергей Алейник, Евросоюз, НАТО
Россия и Белоруссия осудили действия Запада по эскалации в Европе

РФ и Белоруссия заявили о готовности к диалогу по Украине при учете их интересов

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МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия осуждают действия Запада, направленные на эскалацию в Европе, а также подчеркивают, что поставляемое Киеву оружие используется для атак по мирным людям в РФ, говорится в совместном заявлении глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Алейника.
"Мы решительно осуждаем действия государств Запада, направленные на эскалацию военно-политической ситуации в Европе. Подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса на условиях полного учета интересов Беларуси и России. Оружие, массово поставляемое странами ЕС и НАТО, используется Киевом для уничтожения мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры, совершения терактов на территории России", - говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Вчера, 08:00
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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22 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияЕвропаСергей ЛавровСергей АлейникЕвросоюзНАТО
 
 
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