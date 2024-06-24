https://ria.ru/20240624/pensii-1955112557.html

ГД рассмотрит проект об индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня

ГД рассмотрит проект об индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня - РИА Новости, 24.06.2024

ГД рассмотрит проект об индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые будут рассмотрены Госдумой в приоритетном порядке, рассмотрение в РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:55

2024-06-24T16:55

2024-06-24T17:54

общество

вячеслав володин

госдума рф

россия

пенсия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые будут рассмотрены Госдумой в приоритетном порядке, рассмотрение в первом чтении состоится 25 июня, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые Государственная Дума рассмотрит в приоритетном порядке", – сказал Володин журналистам.По его словам, Совет Думы принял решение рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании во вторник, 25 июня.Законопроект был внесён в Госдуму всеми депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня, позже он был поддержан правительством РФ.Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер перестанет работать. Также парламентарий пояснил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной, которая была бы им положена, если бы они не работали, уточнил Исаев."По проекту закона предстоящая индексации страховых пенсий работающим пенсионерам произойдет в 2025 году, первый раз с 1 февраля (с 2025 года индексация страховых пенсий будет производиться дважды в год, дополнительно с 1 апреля, но об этом лучше отдельно) на общеустановленный для всей категории получателей страховых пенсийпроцент", - пояснила ранее депутат ГД Светлана Бессараб РИА Новости.Она добавила, что после принятия закона индексация для продолжающих трудиться пенсионеров будет рассчитываться не от суммы, которую, с учетом "заморозки" они получают "на руки", а от той суммы, которая была бы достигнута, если бы пенсионер был неработающим. Процент индексации будет соответствовать общему проценту для получателей страховых пенсий, условно его можно принять за 5,1% по прогнозируемому годовому проценту инфляции.Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную пенсию, с учетом периода 2016-2024 гг, можно будет получить по-прежнему только после увольнения, уточнила она."К примеру, пенсионеру на руки начисляется пенсия в размере 16 тысяч рублей. По документам у него за период 2016-2024 гг достигнута пенсия в сумме 24 тысячи рублей. Индексация будет проводиться от 24 тысяч, условно это составит, к примеру 1224 рубля (5,1%). Эту сумму прибавят к получаемым "на руки" 16 тысячам. Пенсионер, продолжая работать, станет получать 17224 рубля. А вот 25224 сможет получить уже после увольнения. Это очень условный расчет, просто для понимания", - заключила депутат ГД.

https://ria.ru/20240621/pensii-1954406082.html

https://ria.ru/20240621/pensiya-1730222531.html

https://ria.ru/20240611/pensiya-1952176975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вячеслав володин, госдума рф, россия, пенсия