https://ria.ru/20240624/patsienty-1955084296.html
В московские больницы перевезут 14 пациентов, пострадавших в Севастополе
В московские больницы перевезут 14 пациентов, пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
В московские больницы перевезут 14 пациентов, пострадавших в Севастополе
В ведущие больницы Москвы из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, в том числе 6 детей, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:34
2024-06-24T15:34
2024-06-24T15:38
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обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В ведущие больницы Москвы из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, в том числе 6 детей, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В ведущие городские больницы депздрава из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, в том числе 6 детей. С учетом характера полученных травм и состояния пациентов, медицинская помощь будет оказываться в крупнейших многопрофильных стационарах, таких как НИИ им. Склифосовского, ГКБ им. Боткина, ГКБ им. Иноземцева, ГКБ им. Юдина. Дети поступят на лечение в профильный НИИ детской хирургии и травматологии, а также в детскую Филатовскую больницу", - сказала Ракова. Она отметила, что в больницах все готово к поступлению пациентов, сформированы мультидисциплинарные бригады врачей для оказания полного комплекса диагностики и лечения. "Для родных и сопровождающих пострадавших предусмотрено размещение в специальном городском центре", - подчеркнула Ракова. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954943532.html
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севастополь, москва, анастасия ракова , вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Москва, Анастасия Ракова , Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
В московские больницы перевезут 14 пациентов, пострадавших в Севастополе
Ракова: в московские больницы перевезут 14 пациентов, пострадавших в Севастополе
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В ведущие больницы Москвы из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, в том числе 6 детей, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В ведущие городские больницы депздрава из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, в том числе 6 детей. С учетом характера полученных травм и состояния пациентов, медицинская помощь будет оказываться в крупнейших многопрофильных стационарах, таких как НИИ им. Склифосовского, ГКБ им. Боткина, ГКБ им. Иноземцева, ГКБ им. Юдина. Дети поступят на лечение в профильный НИИ детской хирургии и травматологии, а также в детскую Филатовскую больницу", - сказала Ракова.
Она отметила, что в больницах все готово к поступлению пациентов, сформированы мультидисциплинарные бригады врачей для оказания полного комплекса диагностики и лечения.
"Для родных и сопровождающих пострадавших предусмотрено размещение в специальном городском центре", - подчеркнула Ракова.
ВСУ
23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.