https://ria.ru/20240624/patsienty-1955084296.html

В московские больницы перевезут 14 пациентов, пострадавших в Севастополе

В московские больницы перевезут 14 пациентов, пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024

В московские больницы перевезут 14 пациентов, пострадавших в Севастополе

В ведущие больницы Москвы из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, в том числе 6 детей, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:34

2024-06-24T15:34

2024-06-24T15:38

специальная военная операция на украине

севастополь

москва

анастасия ракова

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954974040_0:83:3132:1844_1920x0_80_0_0_15d302a86462a9dc01f1e1f9a1864cb3.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В ведущие больницы Москвы из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, в том числе 6 детей, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В ведущие городские больницы депздрава из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, в том числе 6 детей. С учетом характера полученных травм и состояния пациентов, медицинская помощь будет оказываться в крупнейших многопрофильных стационарах, таких как НИИ им. Склифосовского, ГКБ им. Боткина, ГКБ им. Иноземцева, ГКБ им. Юдина. Дети поступят на лечение в профильный НИИ детской хирургии и травматологии, а также в детскую Филатовскую больницу", - сказала Ракова. Она отметила, что в больницах все готово к поступлению пациентов, сформированы мультидисциплинарные бригады врачей для оказания полного комплекса диагностики и лечения. "Для родных и сопровождающих пострадавших предусмотрено размещение в специальном городском центре", - подчеркнула Ракова. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954943532.html

севастополь

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, москва, анастасия ракова , вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия