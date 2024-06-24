Пострадавшую в Севастополе пациентку переведут в Ялтинский медцентр ФМБА
Пациентку с минно-взрывным ранением переведут из Севастополя в Ялтинский центр
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пациентку с минно-взрывным ранением, пострадавшую в Севастополе, переведут в Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства, сообщила пресс-служба ФМБА.
"Решен вопрос о переводе пациентки в тяжелом состоянии с минно-взрывным ранением из отделения травматологии в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России для дальнейшего лечения. На текущий момент ей проведена операция. В дальнейшем пациентке потребуется погружной остеосинтез",- говорится в сообщении.
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Специалисты Ялтинского медцентра сразу после атаки на Севастополь оперативно прибыли в город для оказания медицинской помощи пострадавшим, уточнили в пресс-службе. Среди специалистов ведущие реаниматологи-анестезиологи, травматологи, нейрохирурги и психологи, а также бригады скорой помощи, оснащенные всем необходимым для оказания медицинской, в том числе реанимационной помощи.
В частности, медиками ФМБА была проведена нейрохирургическая операция девочке 2018 года рождения с минно-взрывным ранением черепа и головного мозга, ее состояние стабильное, отметили в ведомстве.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.