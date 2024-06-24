https://ria.ru/20240624/patsient-1955087951.html

Пострадавшую в Севастополе пациентку переведут в Ялтинский медцентр ФМБА

Пострадавшую в Севастополе пациентку переведут в Ялтинский медцентр ФМБА - РИА Новости, 24.06.2024

Пострадавшую в Севастополе пациентку переведут в Ялтинский медцентр ФМБА

Пациентку с минно-взрывным ранением, пострадавшую в Севастополе, переведут в Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:39

2024-06-24T15:39

2024-06-24T15:39

севастополь

россия

республика крым

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954974062_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_f6e9dc2ac34eb310a76f37781950edf0.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пациентку с минно-взрывным ранением, пострадавшую в Севастополе, переведут в Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства, сообщила пресс-служба ФМБА. "Решен вопрос о переводе пациентки в тяжелом состоянии с минно-взрывным ранением из отделения травматологии в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России для дальнейшего лечения. На текущий момент ей проведена операция. В дальнейшем пациентке потребуется погружной остеосинтез",- говорится в сообщении. Специалисты Ялтинского медцентра сразу после атаки на Севастополь оперативно прибыли в город для оказания медицинской помощи пострадавшим, уточнили в пресс-службе. Среди специалистов ведущие реаниматологи-анестезиологи, травматологи, нейрохирурги и психологи, а также бригады скорой помощи, оснащенные всем необходимым для оказания медицинской, в том числе реанимационной помощи. В частности, медиками ФМБА была проведена нейрохирургическая операция девочке 2018 года рождения с минно-взрывным ранением черепа и головного мозга, ее состояние стабильное, отметили в ведомстве. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240624/mchs-1955087330.html

севастополь

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, россия, республика крым, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия