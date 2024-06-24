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Пострадавшую в Севастополе пациентку переведут в Ялтинский медцентр ФМБА - РИА Новости, 24.06.2024
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15:39 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/patsient-1955087951.html
Пострадавшую в Севастополе пациентку переведут в Ялтинский медцентр ФМБА
Пострадавшую в Севастополе пациентку переведут в Ялтинский медцентр ФМБА - РИА Новости, 24.06.2024
Пострадавшую в Севастополе пациентку переведут в Ялтинский медцентр ФМБА
Пациентку с минно-взрывным ранением, пострадавшую в Севастополе, переведут в Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:39
2024-06-24T15:39
севастополь
россия
республика крым
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пациентку с минно-взрывным ранением, пострадавшую в Севастополе, переведут в Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства, сообщила пресс-служба ФМБА. "Решен вопрос о переводе пациентки в тяжелом состоянии с минно-взрывным ранением из отделения травматологии в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России для дальнейшего лечения. На текущий момент ей проведена операция. В дальнейшем пациентке потребуется погружной остеосинтез",- говорится в сообщении. Специалисты Ялтинского медцентра сразу после атаки на Севастополь оперативно прибыли в город для оказания медицинской помощи пострадавшим, уточнили в пресс-службе. Среди специалистов ведущие реаниматологи-анестезиологи, травматологи, нейрохирурги и психологи, а также бригады скорой помощи, оснащенные всем необходимым для оказания медицинской, в том числе реанимационной помощи. В частности, медиками ФМБА была проведена нейрохирургическая операция девочке 2018 года рождения с минно-взрывным ранением черепа и головного мозга, ее состояние стабильное, отметили в ведомстве. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240624/mchs-1955087330.html
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севастополь, россия, республика крым, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Севастополь, Россия, Республика Крым, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Пострадавшую в Севастополе пациентку переведут в Ялтинский медцентр ФМБА

Пациентку с минно-взрывным ранением переведут из Севастополя в Ялтинский центр

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пациентку с минно-взрывным ранением, пострадавшую в Севастополе, переведут в Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства, сообщила пресс-служба ФМБА.
"Решен вопрос о переводе пациентки в тяжелом состоянии с минно-взрывным ранением из отделения травматологии в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России для дальнейшего лечения. На текущий момент ей проведена операция. В дальнейшем пациентке потребуется погружной остеосинтез",- говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Специалисты Ялтинского медцентра сразу после атаки на Севастополь оперативно прибыли в город для оказания медицинской помощи пострадавшим, уточнили в пресс-службе. Среди специалистов ведущие реаниматологи-анестезиологи, травматологи, нейрохирурги и психологи, а также бригады скорой помощи, оснащенные всем необходимым для оказания медицинской, в том числе реанимационной помощи.
В частности, медиками ФМБА была проведена нейрохирургическая операция девочке 2018 года рождения с минно-взрывным ранением черепа и головного мозга, ее состояние стабильное, отметили в ведомстве.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
Спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими после обстрела Севастополя - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Вчера, 15:38
 
СевастопольРоссияРеспублика КрымФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Обстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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