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Освобожденный из заключения митрополит Ионафан молился в Минске - РИА Новости, 24.06.2024
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13:05 24.06.2024 (обновлено: 13:12 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/patriarkh-1955041608.html
Освобожденный из заключения митрополит Ионафан молился в Минске
Освобожденный из заключения митрополит Ионафан молился в Минске - РИА Новости, 24.06.2024
Освобожденный из заключения митрополит Ионафан молился в Минске
Освобожденный украинскими властями из заключения по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Ионафан (Елецких) находился в Белоруссии 23 РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:05
2024-06-24T13:12
справки
белоруссия
украина
минск
николай балашов
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Освобожденный украинскими властями из заключения по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Ионафан (Елецких) находился в Белоруссии 23 июня, в этот день он молился в минском Свято-Духовом кафедральном соборе, следует из сообщения на сайте Белорусской православной церкви (БПЦ) в составе Московского патриархата. "В канун праздника Святого Духа, митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, в сослужении епископа Несвижского Авксентия, викария патриаршего экзарха всея Беларуси, совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска… На богослужении молился митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких)", – говорится на сайте БПЦ. День Святого Духа в 2024 году отмечается 24 июня. Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Митрополит Ионафан не признавал своей вины, а также в связи с этим отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направлял обращения папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам в связи с репрессиями в отношении митрополита Ионафана. В субботу в отделе внешних церковных связей Русской православной церкви сообщили, что митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла после переговоров, и в ближайшее время прибудет в Москву. Предстоятель Русской православной церкви надеется поскорее встретиться ним, рассказал РИА Новости советник патриарха протоиерей Николай Балашов. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240622/mitropolit-1954794382.html
https://ria.ru/20240623/depressiya-1954847618.html
https://ria.ru/20240412/patriarkh-1939670643.html
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справки, белоруссия, украина, минск, николай балашов, русская православная церковь, московский патриархат
Справки, Белоруссия, Украина, Минск, Николай Балашов, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Освобожденный из заключения митрополит Ионафан молился в Минске

Освобожденный из заключения митрополит Ионафан молился в минском соборе 23 июня

CC0 / СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК / Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких
Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
CC0 / СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК /
Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Освобожденный украинскими властями из заключения по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Ионафан (Елецких) находился в Белоруссии 23 июня, в этот день он молился в минском Свято-Духовом кафедральном соборе, следует из сообщения на сайте Белорусской православной церкви (БПЦ) в составе Московского патриархата.
«
"В канун праздника Святого Духа, митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, в сослужении епископа Несвижского Авксентия, викария патриаршего экзарха всея Беларуси, совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска… На богослужении молился митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких)", – говорится на сайте БПЦ.
Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Кирилла
22 июня, 22:34
День Святого Духа в 2024 году отмечается 24 июня.
Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Митрополит Ионафан не признавал своей вины, а также в связи с этим отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направлял обращения папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам в связи с репрессиями в отношении митрополита Ионафана.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Патриарх Кирилл рассказал о причинах депрессии у современных людей
Вчера, 13:44
В субботу в отделе внешних церковных связей Русской православной церкви сообщили, что митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла после переговоров, и в ближайшее время прибудет в Москву. Предстоятель Русской православной церкви надеется поскорее встретиться ним, рассказал РИА Новости советник патриарха протоиерей Николай Балашов.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Всемирный совет церквей просит патриарха Кирилла объяснить наказ ВРНС
12 апреля, 17:11
 
СправкиБелоруссияУкраинаМинскНиколай БалашовРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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