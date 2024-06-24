https://ria.ru/20240624/parazity-1955099668.html
В Южной Корее обнаружили паразитов в воздушных шарах с мусором из КНДР
В Южной Корее обнаружили паразитов в воздушных шарах с мусором из КНДР - РИА Новости, 24.06.2024
В Южной Корее обнаружили паразитов в воздушных шарах с мусором из КНДР
Паразиты были обнаружены в некоторых из наполненных мусором воздушных шарах, отправленных Северной Кореей в Южную Корею, никаких вредных веществ шары не... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:20
2024-06-24T16:20
2024-06-24T16:20
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости. Паразиты были обнаружены в некоторых из наполненных мусором воздушных шарах, отправленных Северной Кореей в Южную Корею, никаких вредных веществ шары не содержали, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи. С конца мая по начало июня Северная Корея четыре раза запускала более тысячи воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею в ответ непрекращающиеся отправки южнокорейскими активистами анти-пхеньянских листовок через границу. "В почве, содержащейся в мусоре, были обнаружены многочисленные паразиты, такие как круглые черви, власоглавы и нитевидные черви", - заявили в министерстве. Отмечается, что паразиты характерны для человеческих экскрементов. Отмечается, что выводы основаны на исследовании 70 воздушных шаров. Среди наполненных мусором воздушных шаров также были обнаружены обрывки одежды, такие как галстуки и синие пиджаки, которые, по-видимому, были разрезаны ножницами или скальпелями. Эта одежда была идентифицирована как предметы, ранее поставленные в Северную Корею южнокорейской компанией. В минобъединения полагают, что таким образом Северная Корея старается выразить "крайнюю враждебность" по отношению к распространению антипхеньянских листовок и к Южной Корее. Чиновник отметил, что большая часть мусора, отправленного КНДР, состояла из макулатуры и винила, а не из обычных бытовых отходов, так как власти Северной Кореи, предположительно, пытаются предотвратить раскрытие информации о повседневной жизни северокорейцев внешнему миру.
https://ria.ru/20240624/medvedev-1955065869.html
https://ria.ru/20240620/koreya-1954156937.html
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в мире, южная корея
В Южной Корее обнаружили паразитов в воздушных шарах с мусором из КНДР
Минобъединения Южной Кореи: в воздушных шарах с мусором из КНДР нашли паразитов
СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости.
Паразиты были обнаружены в некоторых из наполненных мусором воздушных шарах, отправленных Северной Кореей в Южную Корею, никаких вредных веществ шары не содержали, передает агентство
Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи.
С конца мая по начало июня Северная Корея четыре раза запускала более тысячи воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею в ответ непрекращающиеся отправки южнокорейскими активистами анти-пхеньянских листовок через границу.
"В почве, содержащейся в мусоре, были обнаружены многочисленные паразиты, такие как круглые черви, власоглавы и нитевидные черви", - заявили в министерстве. Отмечается, что паразиты характерны для человеческих экскрементов.
Отмечается, что выводы основаны на исследовании 70 воздушных шаров.
Среди наполненных мусором воздушных шаров также были обнаружены обрывки одежды, такие как галстуки и синие пиджаки, которые, по-видимому, были разрезаны ножницами или скальпелями. Эта одежда была идентифицирована как предметы, ранее поставленные в Северную Корею южнокорейской компанией.
В минобъединения полагают, что таким образом Северная Корея старается выразить "крайнюю враждебность" по отношению к распространению антипхеньянских листовок и к Южной Корее. Чиновник отметил, что большая часть мусора, отправленного КНДР, состояла из макулатуры и винила, а не из обычных бытовых отходов, так как власти Северной Кореи, предположительно, пытаются предотвратить раскрытие информации о повседневной жизни северокорейцев внешнему миру.