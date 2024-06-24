Рейтинг@Mail.ru
В Донецке в память о жертвах удара по Севастополю несут цветы и игрушки - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 24.06.2024 (обновлено: 17:31 25.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pamyat-1955402466.html
В Донецке в память о жертвах удара по Севастополю несут цветы и игрушки
В Донецке в память о жертвах удара по Севастополю несут цветы и игрушки - РИА Новости, 25.06.2024
В Донецке в память о жертвах удара по Севастополю несут цветы и игрушки
В Донецке в память о жертвах украинского удара по Севастополю несут цветы и игрушки к памятнику-якорю. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-24T12:49
2024-06-25T17:31
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955031374_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3ba07cde8480c9775f3fdccef9c49c1.jpg
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. В Донецке в память о жертвах украинского удара по Севастополю несут цветы и игрушки к памятнику-якорю. Как передает корреспондент РИА Новости, около 50 представителей донецкой молодежи собрались у памятника-якоря, который привезен из бухты Севастополя. Они возложили цветы и игрушки. "Это огромная рана для всей России, и Донецкая Народная Республика как никто другой всегда остро и также болезненно реагирует на подобные случаи, которые происходят по всей России. Это действительно террористическое деяние, и все жители с такой опаской, с болью смотрели эти видео атаки на пляж Севастополя, и все эти, к сожалению, до боли знакомые нам звуки разрывов", - сказал на церемонии и.о. министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. Церемонию возложения цветов также посетил замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий. "Я сам вырос в городе-герое Севастополе. Для меня очень важно то, что ребята, молодежь Донецка почтила память жертв... варварской атаки на город-герой... Вчера вечером происходили еще одни события в Республике Дагестан. Эти два теракта, безусловно, показывают нам, что враг как никогда старается разрушить нашу общность… Им это не удастся, мы всё равно победим, и мы отомстим за каждую слезинку, пролитую на нашей земле", - сказал Тицкий. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240624/magadan-1955015218.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
севастополь
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция памяти жертв украинского удара по Севастополю в Донецке
В Донецке в память о жертвах украинского удара по Севастополю несут цветы и игрушки к памятнику-якорю. Как передает корреспондент РИА Новости, около 50 представителей донецкой молодежи собрались у памятника-якоря, который привезен из бухты Севастополя. Они возложили цветы и игрушки.
2024-06-24T12:49
true
PT1M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955031374_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dfb0d78fd18c92d9a2a0fabe807e154e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
В Донецке в память о жертвах удара по Севастополю несут цветы и игрушки

В Донецке в память о жертвах удара ВСУ несут цветы и игрушки к памятнику-якорю

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. В Донецке в память о жертвах украинского удара по Севастополю несут цветы и игрушки к памятнику-якорю.
Как передает корреспондент РИА Новости, около 50 представителей донецкой молодежи собрались у памятника-якоря, который привезен из бухты Севастополя. Они возложили цветы и игрушки.
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
В Магадане появился стихийный мемориал в память о погибшей в Крыму девочке
24 июня, 12:04
"Это огромная рана для всей России, и Донецкая Народная Республика как никто другой всегда остро и также болезненно реагирует на подобные случаи, которые происходят по всей России. Это действительно террористическое деяние, и все жители с такой опаской, с болью смотрели эти видео атаки на пляж Севастополя, и все эти, к сожалению, до боли знакомые нам звуки разрывов", - сказал на церемонии и.о. министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
Церемонию возложения цветов также посетил замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий. "Я сам вырос в городе-герое Севастополе. Для меня очень важно то, что ребята, молодежь Донецка почтила память жертв... варварской атаки на город-герой... Вчера вечером происходили еще одни события в Республике Дагестан. Эти два теракта, безусловно, показывают нам, что враг как никогда старается разрушить нашу общность… Им это не удастся, мы всё равно победим, и мы отомстим за каждую слезинку, пролитую на нашей земле", - сказал Тицкий.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала