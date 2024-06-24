https://ria.ru/20240624/pamyat-1955402466.html

В Донецке в память о жертвах удара по Севастополю несут цветы и игрушки

В Донецке в память о жертвах удара по Севастополю несут цветы и игрушки - РИА Новости, 25.06.2024

В Донецке в память о жертвах удара по Севастополю несут цветы и игрушки

В Донецке в память о жертвах украинского удара по Севастополю несут цветы и игрушки к памятнику-якорю. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-24T12:49

2024-06-24T12:49

2024-06-25T17:31

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. В Донецке в память о жертвах украинского удара по Севастополю несут цветы и игрушки к памятнику-якорю. Как передает корреспондент РИА Новости, около 50 представителей донецкой молодежи собрались у памятника-якоря, который привезен из бухты Севастополя. Они возложили цветы и игрушки. "Это огромная рана для всей России, и Донецкая Народная Республика как никто другой всегда остро и также болезненно реагирует на подобные случаи, которые происходят по всей России. Это действительно террористическое деяние, и все жители с такой опаской, с болью смотрели эти видео атаки на пляж Севастополя, и все эти, к сожалению, до боли знакомые нам звуки разрывов", - сказал на церемонии и.о. министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. Церемонию возложения цветов также посетил замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий. "Я сам вырос в городе-герое Севастополе. Для меня очень важно то, что ребята, молодежь Донецка почтила память жертв... варварской атаки на город-герой... Вчера вечером происходили еще одни события в Республике Дагестан. Эти два теракта, безусловно, показывают нам, что враг как никогда старается разрушить нашу общность… Им это не удастся, мы всё равно победим, и мы отомстим за каждую слезинку, пролитую на нашей земле", - сказал Тицкий. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240624/magadan-1955015218.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция памяти жертв украинского удара по Севастополю в Донецке В Донецке в память о жертвах украинского удара по Севастополю несут цветы и игрушки к памятнику-якорю. Как передает корреспондент РИА Новости, около 50 представителей донецкой молодежи собрались у памятника-якоря, который привезен из бухты Севастополя. Они возложили цветы и игрушки. 2024-06-24T12:49 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия