В Донецке в память о жертвах удара по Севастополю несут цветы и игрушки
В Донецке в память о жертвах удара ВСУ несут цветы и игрушки к памятнику-якорю
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. В Донецке в память о жертвах украинского удара по Севастополю несут цветы и игрушки к памятнику-якорю.
Как передает корреспондент РИА Новости, около 50 представителей донецкой молодежи собрались у памятника-якоря, который привезен из бухты Севастополя. Они возложили цветы и игрушки.
"Это огромная рана для всей России, и Донецкая Народная Республика как никто другой всегда остро и также болезненно реагирует на подобные случаи, которые происходят по всей России. Это действительно террористическое деяние, и все жители с такой опаской, с болью смотрели эти видео атаки на пляж Севастополя, и все эти, к сожалению, до боли знакомые нам звуки разрывов", - сказал на церемонии и.о. министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
Церемонию возложения цветов также посетил замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий. "Я сам вырос в городе-герое Севастополе. Для меня очень важно то, что ребята, молодежь Донецка почтила память жертв... варварской атаки на город-герой... Вчера вечером происходили еще одни события в Республике Дагестан. Эти два теракта, безусловно, показывают нам, что враг как никогда старается разрушить нашу общность… Им это не удастся, мы всё равно победим, и мы отомстим за каждую слезинку, пролитую на нашей земле", - сказал Тицкий.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
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