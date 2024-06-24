https://ria.ru/20240624/oruzhie-1955079686.html

В ФРГ заявили, что не расширят зону применения Украиной немецкого оружия

В ФРГ заявили, что не расширят зону применения Украиной немецкого оружия - РИА Новости, 24.06.2024

В ФРГ заявили, что не расширят зону применения Украиной немецкого оружия

Поставляемое Германией оружие не сравнимо с американским по дальнобойности, поэтому разрешение о его применении в рамках Харьковской области остаётся в силе,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:22

2024-06-24T15:22

2024-06-24T15:22

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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Поставляемое Германией оружие не сравнимо с американским по дальнобойности, поэтому разрешение о его применении в рамках Харьковской области остаётся в силе, заявил официальный представитель германского кабинета министров Штеффен Хебештрайт. "Пока мы говорим о приграничных районах, изменений нет, потому что будь то Харьков в данном случае, или 50 километров дальше на север, или 100 километров дальше на юг - это один и тот же случай", - ответил он журналистам на вопрос, намеревается ли немецкое правительство по примеру союзников в США разрешить применять поставленное Киеву германское оружие по приграничным территориям РФ вне Харьковской области. Хебештрайт отметил, что Берлин принял к сведению позицию советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, ранее заявившего, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины. По словам спикера немецкого правительства, решение союзников не противоречит международным правилам. "Так что в этом отношении никакого нового статус-кво нет. Также следует отметить, что представляет собой немецкое оружие. У него есть определенный радиус действия, который значительно меньше, чем у американского оружия, и в этом отношении для нас тоже нет никаких изменений", - добавил он. В ходе брифинга кабмина немецкому правительству также задали вопрос о недавнем ударе американским оружием по Севастополю. На этот вопрос официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер ответил, что ведомство приняло к сведению сообщения о данном инциденте, но не располагает собственными данными. Салливан ранее в июне заявил, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины. По его словам, США разрешают украинским войскам атаковать российские силы, которые отходят на территорию РФ, с помощью артиллерии и других базирующихся на земле систем. Первоначально разрешение атаковать территории РФ американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По данным Минздрава РФ, ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей. Трое человек, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Как уточняется, Киев хочет получить разрешение Вашингтона бить вглубь России на расстояние 100-150 километров, используя возможности дальнобойных ракет. Представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

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https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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