"В пять раз": на Украине назвали сумму, нужную для "победы"
В Киеве рассказали, как ищут вооружения для ВСУ по всему миру
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Давид Нармания. "Время может быть предметом торга для поставщиков оружия, но для Киева это непозволительная роскошь", — пишет The Times. ВСУ критически нуждаются в постоянной военной помощи Запада. О том, с какими проблемами сталкиваются украинские власти и их спонсоры, — в материале РИА Новости.
Золотые снаряды
За время конфликта на Украине цены на некоторые виды оружия и боеприпасы взлетели в разы.
В частности, 122-миллиметровые снаряды для РСЗО "Град", которые до февраля 2022-го года можно было купить по 900 долларов за штуку, теперь обходятся Киеву в 4700. А поставщики хотят уже 6000.
Артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров с 800 долларов поднялись до трех тысяч, и это не предел. Чуть легче с калибром 152 миллиметра: вместо 1200 — 2300. Пока.
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Калибр 122 миллиметра подорожал вдвое — с 850 до 1700 долларов, 105 миллиметров — втрое, с 400 до 1200. Как и танковые 125-миллиметровые снаряды (было 1200, сейчас — 3900). И скоро за них придется отдавать по 7420 за штуку.
По мнению The Times, Киеву для "победы" необходимо более триллиона долларов. Украина и Россия борются по всему миру за одни и те же товары, отмечает издание.
Однако Москва не претендует на снаряды натовского образца.
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
А Восточная Европа, помогающая Киеву с боеприпасами советских калибров, не в состоянии удовлетворить запросы ВСУ, указывает основатель украинского Агентства оборонных закупок Владимир Пикузо.
Все — через перекупщиков
Поэтому Украина, по его словам, вынуждена обращаться к посредникам, которые заламывают втридорога. Прайс-лист The Times Пикузо не комментирует, но подтверждает: цены выросли в разы.
По его словам, у Москвы серьезное преимущество — и дело не только в собственном производстве внутри страны. "Россия действует гораздо эффективнее. У них больше денег, более обширная сеть агентов влияния", — жалуется украинец.
© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области
Еще один фактор — отсутствие координации между спонсорами, добавляет он. Бывали случаи, когда представители сразу нескольких стран вели переговоры с одним и тем же поставщиком для того, чтобы закупить оружие для ВСУ. И цена поднималась, как на аукционе.
Помимо этого, некоторые, видя рост цен, реализуют не всю продукцию. И оставляют большую часть на потом, чтобы продать дороже.
С учетом всего этого, по оценкам Пикузо, ВСУ получают лишь около 20 процентов необходимого для успешных боевых действий вооружения.
"Коррупция нам на руку"
Чтобы как-то исправить ситуацию, украинским покупателям приходится хитрить.
"Я не буду называть конкретные страны, но во многих из них коррупция — наш союзник. Порой мы там делаем то, что запрещено местными законами", — признается Пикузо.
А он знает, о чем говорит: сам неоднократно фигурировал в скандалах со взятками. До создания Агентства оборонных закупок Пикузо возглавлял госпредприятие "Безопасность". И, по данным "Цензор.нет", начислил себе 300 тысяч гривен премии, несмотря на убыточность.
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области
В январе его перевели на должность заместителя директора Агентства оборонных закупок, назначив ему начальницей Марину Безрукову из "Укрэнерго". Этому также предшествовала серия коррупционных скандалов. Так, осенью 2022-го Киев заплатил 19,8 миллиона долларов американскому подрядчику за ремонт гаубиц М109, однако работы выполнили некачественно. Потом Пикузо организовал закупку более тысячи пикапов для ВСУ по явно завышенной стоимости.
Но, конечно, понижение в должности меркнет на фоне скандальной отставки министра обороны Алексея Резникова.
Кризис военной промышленности
Как ни странно, в 2022-м, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), прибыль американских оружейных компаний упала почти на восемь процентов — несмотря на усилившийся спрос.
"Из-за отложенных заказов и трудностей с наращиванием мощностей доходы от новых заказов скажутся на балансе только через два-три года", — поясняла в декабре 2023-го старший научный сотрудник института Нан Тянь.
Одна из главных сложностей — кадровый голод. Согласно исследованию Financial Times, десять крупнейших компаний ВПК планируют нанять в общей сложности 37 тысяч человек, это около десяти процентов нынешнего персонала.
© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-миллиметровых снарядов на заводе в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-миллиметровых снарядов на заводе в Скрэнтоне, США
"Это наиболее напряженный период для всей оборонной сферы со времен холодной войны", — приводит издание слова Яна Пи, генерального секретаря европейской ассоциации ASD, объединяющей авиакосмические и оборонные компании.
Как отмечает FT, особенно агрессивны на рынке труда производители снарядов — в частности, Rheinmetall и Nammo.
Примечательно, что еще одним военным рынком с кадровым голодом стал ядерный. По словам Бекки Плезант из британской Nuclear Skills Delivery Group, эта отрасль до 2030-го потребует до 30 тысяч новых специалистов.
Западные компании пока не успевают за потребностями ВСУ. Уверяют, что исправят положение. Правда, неясно, сколько им на это понадобится времени.