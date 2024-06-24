"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине
Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС определиться с целями в конфликте на Украине
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине, пишет n-tv.
"Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил", — сказал он.
"Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил", — сказал он.
Орбан добавил, что вместо этого финансируется гибель молодых украинцев.
Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.