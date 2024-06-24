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"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 24.06.2024 (обновлено: 12:27 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/orban-1954964735.html
"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине
"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2024
"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине, пишет n-tv. "Эта война направлена на обеспечение права Украины РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:24
2024-06-24T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор орбан
нато
европа
россия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине, пишет n-tv. "Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил", — сказал он. Орбан добавил, что вместо этого финансируется гибель молодых украинцев. Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240624/kongress-1954945207.html
https://ria.ru/20240614/orban-1952775431.html
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в мире, украина, виктор орбан, нато, европа, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Орбан, НАТО, Европа, Россия
"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС определиться с целями в конфликте на Украине

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине, пишет n-tv.

"Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил", — сказал он.
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Орбан добавил, что вместо этого финансируется гибель молодых украинцев.

Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Орбан заявил о планах НАТО создать базы для поставок оружия Украине
14 июня, 09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор ОрбанНАТОЕвропаРоссия
 
 
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