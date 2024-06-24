https://ria.ru/20240624/orban-1954964735.html

"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине

"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2024

"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине, пишет n-tv. "Эта война направлена на обеспечение права Украины РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:24

2024-06-24T09:24

2024-06-24T12:27

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине, пишет n-tv. "Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил", — сказал он. Орбан добавил, что вместо этого финансируется гибель молодых украинцев. Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240624/kongress-1954945207.html

https://ria.ru/20240614/orban-1952775431.html

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в мире, украина, виктор орбан, нато, европа, россия