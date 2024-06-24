https://ria.ru/20240624/opasnost-1955195305.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотника

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 24.06.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотника

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T23:43

2024-06-24T23:43

2024-06-24T23:52

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)