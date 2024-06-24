https://ria.ru/20240624/opasnost-1955171470.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 24.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:37
2024-06-24T20:37
2024-06-24T20:37
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 24 июн – РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район – отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Отбой объявили через пять минут после оповещения о ракетной опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности