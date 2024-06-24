https://ria.ru/20240624/opasnost-1955171470.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 24.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T20:37

2024-06-24T20:37

2024-06-24T20:37

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 24 июн – РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район – отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Отбой объявили через пять минут после оповещения о ракетной опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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