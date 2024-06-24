https://ria.ru/20240624/opasnost-1955168259.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:16
2024-06-24T20:16
2024-06-24T20:16
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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белгородский район
белгородская область
безопасность
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БЕЛГОРОД, 24 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район – ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вячеслав гладков, белгород, белгородский район, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность