https://ria.ru/20240624/obvinenie-1954947924.html

Жителя Кузбасса обвинили в обмане зарубежной фирмы на 46 миллионов рублей

Жителя Кузбасса обвинили в обмане зарубежной фирмы на 46 миллионов рублей - РИА Новости, 24.06.2024

Жителя Кузбасса обвинили в обмане зарубежной фирмы на 46 миллионов рублей

Жителю Кузбасса предъявлено обвинение в мошенничестве с зарубежной фирмой, которой он не поставил уголь на 46 миллионов рублей, сообщается на портале "МВД... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T04:45

2024-06-24T04:45

2024-06-24T04:45

происшествия

кемерово

кемеровская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Жителю Кузбасса предъявлено обвинение в мошенничестве с зарубежной фирмой, которой он не поставил уголь на 46 миллионов рублей, сообщается на портале "МВД Медиа". Следователи главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего жителя города Кемерово. Он обвиняется в совершении мошеннических действий в отношении одной из иностранных компаний (ч. 7 ст. 159 УК РФ). По данным полиции, фигурант был директором коммерческой организации, основной деятельностью которой являлась оптовая углем. В сентябре 2021 года он заключил контракт с зарубежной фирмой на поставку 10 тысяч тонн энергетического угля марки СС. "В соответствии с контрактом покупатель перевел на подконтрольные обвиняемому счета более 46 миллионов рублей. Однако продавец своих обязательств не выполнил. Вместо отправки сырья он предоставил заказчику заведомо подложные документы на перевозку грузов железнодорожным транспортом с перечнем номеров вагонов", - говорится в сообщении. Несмотря на то, что фигурант вину не признал и настаивал, что у него не было возможности выполнить условия контракта, следствием были собраны неопровержимые доказательства того, что обвиняемый имел фактическую возможность отправить уголь партнеру. Для компенсации причиненного потерпевшей стороне ущерба на недвижимость обвиняемого и его родственников стоимостью около 10 миллионов рублей наложен арест. Уточняется, что допрошены более 40 свидетелей, проведены обыски и экспертизы, изучена документация. "Доказательства причастности злоумышленника к совершенному преступлению легли в основу обвинительного заключения, которое в настоящее время вместе с уголовным делом направлено в суд Центрального района города Кемерово на рассмотрение по существу", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20240131/prigovor-1924488723.html

https://ria.ru/20240620/arest-1954379565.html

кемерово

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, кемеровская область, россия