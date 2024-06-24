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Жителя Кузбасса обвинили в обмане зарубежной фирмы на 46 миллионов рублей - РИА Новости, 24.06.2024
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04:45 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/obvinenie-1954947924.html
Жителя Кузбасса обвинили в обмане зарубежной фирмы на 46 миллионов рублей
Жителя Кузбасса обвинили в обмане зарубежной фирмы на 46 миллионов рублей - РИА Новости, 24.06.2024
Жителя Кузбасса обвинили в обмане зарубежной фирмы на 46 миллионов рублей
Жителю Кузбасса предъявлено обвинение в мошенничестве с зарубежной фирмой, которой он не поставил уголь на 46 миллионов рублей, сообщается на портале "МВД... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T04:45
2024-06-24T04:45
происшествия
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КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Жителю Кузбасса предъявлено обвинение в мошенничестве с зарубежной фирмой, которой он не поставил уголь на 46 миллионов рублей, сообщается на портале "МВД Медиа". Следователи главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего жителя города Кемерово. Он обвиняется в совершении мошеннических действий в отношении одной из иностранных компаний (ч. 7 ст. 159 УК РФ). По данным полиции, фигурант был директором коммерческой организации, основной деятельностью которой являлась оптовая углем. В сентябре 2021 года он заключил контракт с зарубежной фирмой на поставку 10 тысяч тонн энергетического угля марки СС. "В соответствии с контрактом покупатель перевел на подконтрольные обвиняемому счета более 46 миллионов рублей. Однако продавец своих обязательств не выполнил. Вместо отправки сырья он предоставил заказчику заведомо подложные документы на перевозку грузов железнодорожным транспортом с перечнем номеров вагонов", - говорится в сообщении. Несмотря на то, что фигурант вину не признал и настаивал, что у него не было возможности выполнить условия контракта, следствием были собраны неопровержимые доказательства того, что обвиняемый имел фактическую возможность отправить уголь партнеру. Для компенсации причиненного потерпевшей стороне ущерба на недвижимость обвиняемого и его родственников стоимостью около 10 миллионов рублей наложен арест. Уточняется, что допрошены более 40 свидетелей, проведены обыски и экспертизы, изучена документация. "Доказательства причастности злоумышленника к совершенному преступлению легли в основу обвинительного заключения, которое в настоящее время вместе с уголовным делом направлено в суд Центрального района города Кемерово на рассмотрение по существу", - добавляется в релизе.
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происшествия, кемерово, кемеровская область, россия
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия
Жителя Кузбасса обвинили в обмане зарубежной фирмы на 46 миллионов рублей

Бизнесмена из Кузбасса обвинили в обмане зарубежной фирмы на 46 миллионов рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Жителю Кузбасса предъявлено обвинение в мошенничестве с зарубежной фирмой, которой он не поставил уголь на 46 миллионов рублей, сообщается на портале "МВД Медиа".
Следователи главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего жителя города Кемерово. Он обвиняется в совершении мошеннических действий в отношении одной из иностранных компаний (ч. 7 ст. 159 УК РФ).
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По данным полиции, фигурант был директором коммерческой организации, основной деятельностью которой являлась оптовая углем. В сентябре 2021 года он заключил контракт с зарубежной фирмой на поставку 10 тысяч тонн энергетического угля марки СС. "В соответствии с контрактом покупатель перевел на подконтрольные обвиняемому счета более 46 миллионов рублей. Однако продавец своих обязательств не выполнил. Вместо отправки сырья он предоставил заказчику заведомо подложные документы на перевозку грузов железнодорожным транспортом с перечнем номеров вагонов", - говорится в сообщении.
Несмотря на то, что фигурант вину не признал и настаивал, что у него не было возможности выполнить условия контракта, следствием были собраны неопровержимые доказательства того, что обвиняемый имел фактическую возможность отправить уголь партнеру.
Для компенсации причиненного потерпевшей стороне ущерба на недвижимость обвиняемого и его родственников стоимостью около 10 миллионов рублей наложен арест.
Уточняется, что допрошены более 40 свидетелей, проведены обыски и экспертизы, изучена документация.
"Доказательства причастности злоумышленника к совершенному преступлению легли в основу обвинительного заключения, которое в настоящее время вместе с уголовным делом направлено в суд Центрального района города Кемерово на рассмотрение по существу", - добавляется в релизе.
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