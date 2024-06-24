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В Польше более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 24.06.2024 (обновлено: 15:13 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/obuchenie-1955077092.html
В Польше более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение
В Польше более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение - РИА Новости, 24.06.2024
В Польше более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение
Более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше, заявил журналистам польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:09
2024-06-24T15:13
специальная военная операция на украине
нато
сергей лавров
польша
россия
украина
в мире
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ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше, заявил журналистам польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. "В Польше было обучено более 20 тысяч украинских солдат", - сказал Косянык-Камыш после встречи глав оборонных ведомств стран "Веймарского треугольника" в Париже. Он уточнил, что обучение украинских военных проходило "в рамках проекта НАТО и в рамках двустороннего сотрудничества". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
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нато, сергей лавров, польша, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Сергей Лавров, Польша, Россия, Украина, В мире
В Польше более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение

Косиняк-Камыш: более 20 тысяч солдат ВСУ обучились в Польше по проекту НАТО

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Более 20 тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше, заявил журналистам польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
"В Польше было обучено более 20 тысяч украинских солдат", - сказал Косянык-Камыш после встречи глав оборонных ведомств стран "Веймарского треугольника" в Париже.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он уточнил, что обучение украинских военных проходило "в рамках проекта НАТО и в рамках двустороннего сотрудничества".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОСергей ЛавровПольшаРоссияУкраинаВ мире
 
 
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