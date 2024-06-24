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При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/obstrel-1955178264.html
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС - РИА Новости, 24.06.2024
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС
Женщина и сотрудник МЧС России пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецке и Горловке, сообщает глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:30
2024-06-24T21:30
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
иван приходько
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Женщина и сотрудник МЧС России пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецке и Горловке, сообщает глава ДНР Денис Пушилин. "В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранена женщина 1948 года рождения... В Центрально-Городском районе Горловки во время ликвидации пожара в частном жилом доме при повторном обстреле пострадал сотрудник МЧС России", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что женщина и девочка получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Солидарность в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС

Пушилин: при обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Женщина и сотрудник МЧС России пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецке и Горловке, сообщает глава ДНР Денис Пушилин.
Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранена женщина 1948 года рождения... В Центрально-Городском районе Горловки во время ликвидации пожара в частном жилом доме при повторном обстреле пострадал сотрудник МЧС России", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что женщина и девочка получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Солидарность в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИван ПриходькоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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