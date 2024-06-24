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При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС - РИА Новости, 24.06.2024
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС
Женщина и сотрудник МЧС России пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецке и Горловке, сообщает глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:30
2024-06-24T21:30
2024-06-24T21:30
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
иван приходько
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Женщина и сотрудник МЧС России пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецке и Горловке, сообщает глава ДНР Денис Пушилин. "В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранена женщина 1948 года рождения... В Центрально-Городском районе Горловки во время ликвидации пожара в частном жилом доме при повторном обстреле пострадал сотрудник МЧС России", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что женщина и девочка получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Солидарность в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС
Пушилин: при обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС