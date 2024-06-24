https://ria.ru/20240624/obstrel-1955178264.html

При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС

При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС - РИА Новости, 24.06.2024

При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали женщина и сотрудник МЧС

Женщина и сотрудник МЧС России пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецке и Горловке, сообщает глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:30

2024-06-24T21:30

2024-06-24T21:30

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

иван приходько

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Женщина и сотрудник МЧС России пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецке и Горловке, сообщает глава ДНР Денис Пушилин. "В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранена женщина 1948 года рождения... В Центрально-Городском районе Горловки во время ликвидации пожара в частном жилом доме при повторном обстреле пострадал сотрудник МЧС России", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что женщина и девочка получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Солидарность в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия