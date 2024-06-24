https://ria.ru/20240624/obstrel-1955177688.html
При обстреле ВСУ Теткино получило повреждение административное здание
При обстреле ВСУ Теткино получило повреждение административное здание - РИА Новости, 24.06.2024
При обстреле ВСУ Теткино получило повреждение административное здание
Крыша административного здания в посёлке Тёткино Курской области повреждена после атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:28
2024-06-24T21:28
2024-06-24T21:28
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Крыша административного здания в посёлке Тёткино Курской области повреждена после атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "После сброса с украинского коптера в посёлке Тёткино была повреждена крыша административного здания", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что в приграничном селе Гуево осколками украинского дрона-камикадзе посекло жилое помещение и хозяйственные постройки в одном домовладении. Смирнов пообещал оказать помощь собственникам. Село Гуево находится в приграничном Суджанском районе Курской области. Днём в понедельник противник нанёс удар по этому району с помощью дронов, в результате которого на хуторе Олешня загорелся дом, местная жительница получила ожоги. После был нанесён ещё один удар по пожарной машине, которая выехала тушить пожар, в результате пострадал водитель.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик)
При обстреле ВСУ Теткино получило повреждение административное здание
Смирнов: при обстреле ВСУ Теткино получило повреждение административное здание