https://ria.ru/20240624/obstrel-1955177688.html

При обстреле ВСУ Теткино получило повреждение административное здание

При обстреле ВСУ Теткино получило повреждение административное здание - РИА Новости, 24.06.2024

При обстреле ВСУ Теткино получило повреждение административное здание

Крыша административного здания в посёлке Тёткино Курской области повреждена после атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:28

2024-06-24T21:28

2024-06-24T21:28

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

суджанский район

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Крыша административного здания в посёлке Тёткино Курской области повреждена после атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "После сброса с украинского коптера в посёлке Тёткино была повреждена крыша административного здания", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что в приграничном селе Гуево осколками украинского дрона-камикадзе посекло жилое помещение и хозяйственные постройки в одном домовладении. Смирнов пообещал оказать помощь собственникам. Село Гуево находится в приграничном Суджанском районе Курской области. Днём в понедельник противник нанёс удар по этому району с помощью дронов, в результате которого на хуторе Олешня загорелся дом, местная жительница получила ожоги. После был нанесён ещё один удар по пожарной машине, которая выехала тушить пожар, в результате пострадал водитель.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

курская область

суджанский район

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происшествия, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик)