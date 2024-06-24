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При украинском обстреле Горловки пострадали женщина и девочка

При украинском обстреле Горловки пострадали женщина и девочка - РИА Новости, 24.06.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали женщина и девочка

Женщина и девочка получили ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Солидарность в ДНР, заявил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T20:34

2024-06-24T20:34

2024-06-24T20:34

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Женщина и девочка получили ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Солидарность в ДНР, заявил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела посёлка Солидарность... со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) ранены женщина 1965 года рождения и девочка 2009 года рождения", - написал Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки сообщал, что в поселке Солидарность из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены ЛЭП и газопровод.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия