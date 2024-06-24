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При украинском обстреле Горловки пострадали женщина и девочка - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/obstrel-1955170837.html
При украинском обстреле Горловки пострадали женщина и девочка
При украинском обстреле Горловки пострадали женщина и девочка - РИА Новости, 24.06.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали женщина и девочка
Женщина и девочка получили ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Солидарность в ДНР, заявил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:34
2024-06-24T20:34
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Женщина и девочка получили ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Солидарность в ДНР, заявил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела посёлка Солидарность... со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) ранены женщина 1965 года рождения и девочка 2009 года рождения", - написал Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки сообщал, что в поселке Солидарность из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены ЛЭП и газопровод.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали женщина и девочка

Приходько: при обстреле ВСУ Горловки получили ранения женщина и девочка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Женщина и девочка получили ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Солидарность в ДНР, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате обстрела посёлка Солидарность... со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) ранены женщина 1965 года рождения и девочка 2009 года рождения", - написал Приходько в Telegram-канале.
Ранее мэр Горловки сообщал, что в поселке Солидарность из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены ЛЭП и газопровод.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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