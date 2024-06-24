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В Белгородской области несколько сел остаются без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:34 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/obstrel-1955161208.html
В Белгородской области несколько сел остаются без света из-за обстрелов ВСУ
В Белгородской области несколько сел остаются без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
В Белгородской области несколько сел остаются без света из-за обстрелов ВСУ
Несколько сел в Белгородской области остаются без света после обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:34
2024-06-24T19:34
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
архангельское
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Несколько сел в Белгородской области остаются без света после обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Гладков написал в своем Telegram-канале, что несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. "В результате прилета снаряда в Шебекинском городском округе временно без света остаются села Новая Таволжанка, Архангельское, Зиборовка, Муром, Шамино, Коровино и Нехотеевка", - сообщил губернатор. Обстрелам подверглись также Борисовский района и село Дроновка Грайворонского городского округа. "Село Дроновка Грайворонского городского округа было дважды атаковано с помощью БПЛА. В результате сбросов взрывных устройств в одном частном домовладении выбиты окна, осколками посечены кровля и забор, также повреждена линия электропередачи. Жители села остаются временно без света", - сообщил Гладков. Он отметил, что оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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происшествия, белгородская область, архангельское, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Архангельское, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области несколько сел остаются без света из-за обстрелов ВСУ

Гладков: несколько белгородских сел остаются без света после обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
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© РИА Новости / Марина Лысцева
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Несколько сел в Белгородской области остаются без света после обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков написал в своем Telegram-канале, что несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.
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"В результате прилета снаряда в Шебекинском городском округе временно без света остаются села Новая Таволжанка, Архангельское, Зиборовка, Муром, Шамино, Коровино и Нехотеевка", - сообщил губернатор.
Обстрелам подверглись также Борисовский района и село Дроновка Грайворонского городского округа.
"Село Дроновка Грайворонского городского округа было дважды атаковано с помощью БПЛА. В результате сбросов взрывных устройств в одном частном домовладении выбиты окна, осколками посечены кровля и забор, также повреждена линия электропередачи. Жители села остаются временно без света", - сообщил Гладков.
Он отметил, что оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАрхангельскоеМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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