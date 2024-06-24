https://ria.ru/20240624/obstrel-1955161208.html

В Белгородской области несколько сел остаются без света из-за обстрелов ВСУ

В Белгородской области несколько сел остаются без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

В Белгородской области несколько сел остаются без света из-за обстрелов ВСУ

Несколько сел в Белгородской области остаются без света после обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:34

2024-06-24T19:34

2024-06-24T19:34

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

архангельское

муром

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Несколько сел в Белгородской области остаются без света после обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Гладков написал в своем Telegram-канале, что несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. "В результате прилета снаряда в Шебекинском городском округе временно без света остаются села Новая Таволжанка, Архангельское, Зиборовка, Муром, Шамино, Коровино и Нехотеевка", - сообщил губернатор. Обстрелам подверглись также Борисовский района и село Дроновка Грайворонского городского округа. "Село Дроновка Грайворонского городского округа было дважды атаковано с помощью БПЛА. В результате сбросов взрывных устройств в одном частном домовладении выбиты окна, осколками посечены кровля и забор, также повреждена линия электропередачи. Жители села остаются временно без света", - сообщил Гладков. Он отметил, что оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, архангельское, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины