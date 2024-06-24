https://ria.ru/20240624/obstrel-1955152795.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 24.06.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили в 18.15 мск взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:02

2024-06-24T19:02

2024-06-24T19:02

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили в 18.15 мск взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлениям: 18:15 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Представительство также сообщило, что в 18.35 по Никитскому району Горловки были выпущены два снаряда калибром 155 миллиметров, а в 18.45 по Петровскому району Донецка были выпущены два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, нато, происшествия