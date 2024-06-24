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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/obstrel-1955152795.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 24.06.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили в 18.15 мск взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:02
2024-06-24T19:02
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили в 18.15 мск взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлениям: 18:15 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Представительство также сообщило, что в 18.35 по Никитскому району Горловки были выпущены два снаряда калибром 155 миллиметров, а в 18.45 по Петровскому району Донецка были выпущены два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили в 18.15 мск взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлениям: 18:15 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Представительство также сообщило, что в 18.35 по Никитскому району Горловки были выпущены два снаряда калибром 155 миллиметров, а в 18.45 по Петровскому району Донецка были выпущены два снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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