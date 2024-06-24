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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Мужчина пострадал при атаке дроном ВСУ автомобиля в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:21
2024-06-24T10:21
2024-06-24T10:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 24 июн – РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке дроном ВСУ автомобиля в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Муром Шебекинского городского округа движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Ранен мужчина", - написал Гладков.По данным губернатора, пострадавшего с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, подчеркнул глава региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Гладков: мужчина ранен при атаке дрона-камикадзе на машину в Шебекинском округе