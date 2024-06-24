https://ria.ru/20240624/obstrel-1954985861.html

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Мужчина пострадал при атаке дроном ВСУ автомобиля в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:21

2024-06-24T10:21

2024-06-24T10:30

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

БЕЛГОРОД, 24 июн – РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке дроном ВСУ автомобиля в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Муром Шебекинского городского округа движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Ранен мужчина", - написал Гладков.По данным губернатора, пострадавшего с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгород