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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 24.06.2024 (обновлено: 10:30 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/obstrel-1954985861.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Мужчина пострадал при атаке дроном ВСУ автомобиля в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:21
2024-06-24T10:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 24 июн – РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке дроном ВСУ автомобиля в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Муром Шебекинского городского округа движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Ранен мужчина", - написал Гладков.По данным губернатора, пострадавшего с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Гладков: мужчина ранен при атаке дрона-камикадзе на машину в Шебекинском округе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 24 июн – РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке дроном ВСУ автомобиля в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Муром Шебекинского городского округа движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Ранен мужчина", - написал Гладков.
По данным губернатора, пострадавшего с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, подчеркнул глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковБелгород
 
 
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