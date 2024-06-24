https://ria.ru/20240624/obstrel-1954977845.html

В Грайвороне три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ

В Грайвороне три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

В Грайвороне три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Три человека пострадали в белгородском Грайвороне при обстреле со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:49

2024-06-24T09:49

2024-06-24T10:02

специальная военная операция на украине

грайворон

вооруженные силы украины

происшествия

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в белгородском Грайвороне при обстреле со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Пострадали трое мирных жителей. Бригадами скорой они доставлены в районную больницу", - написал он.Отмечается, что, по данным медиков, у двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние - средней степени тяжести, их доставят в городскую больницу №2 Белгорода. По словам Гладкова, у третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног, сейчас его осматривают врачи Грайворонской ЦРБ. Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.Кроме того, в Грайвороне повреждения выявлены в шести частных домовладениях и двух гаражах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

грайворон

белгород

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Ольга Фомченкова

грайворон, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, вячеслав гладков