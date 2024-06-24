https://ria.ru/20240624/obstrel-1954977845.html
В Грайвороне три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
В Грайвороне три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
В Грайвороне три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Три человека пострадали в белгородском Грайвороне при обстреле со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:49
2024-06-24T09:49
2024-06-24T10:02
специальная военная операция на украине
грайворон
вооруженные силы украины
происшествия
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в белгородском Грайвороне при обстреле со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Пострадали трое мирных жителей. Бригадами скорой они доставлены в районную больницу", - написал он.Отмечается, что, по данным медиков, у двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние - средней степени тяжести, их доставят в городскую больницу №2 Белгорода. По словам Гладкова, у третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног, сейчас его осматривают врачи Грайворонской ЦРБ. Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.Кроме того, в Грайвороне повреждения выявлены в шести частных домовладениях и двух гаражах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грайворон, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
В Грайвороне три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Гладков: три человека пострадали в белгородском Грайвороне при обстреле ВСУ