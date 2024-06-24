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Оппозиция в Молдавии заявила о закредитованности правящей партии - РИА Новости, 24.06.2024
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13:34 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/nesterovskiy-1955048486.html
Оппозиция в Молдавии заявила о закредитованности правящей партии
Оппозиция в Молдавии заявила о закредитованности правящей партии - РИА Новости, 24.06.2024
Оппозиция в Молдавии заявила о закредитованности правящей партии
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) за три года взяла больше кредитов, чем за предыдущие 30 лет, заявил депутат парламента Александр... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:34
2024-06-24T13:34
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) за три года взяла больше кредитов, чем за предыдущие 30 лет, заявил депутат парламента Александр Нестеровский в своем Telegram-канале. "ПДС набрала кредитов за 3 года больше, чем за предыдущие 30 лет. Но как отдавать их - никто не знает", - написал Нестеровский. Он отметил, что в страну привлекается миллиарды долларов, но рядовые жители не видят улучшений в стране. "Все эти деньги ушли на реформы, повышение зарплат чиновникам и судьям. Так что от экономии денег для выплаты кредитов пострадают лишь граждане Молдовы. А представители ПДС с румынскими паспортами продолжат поднимать себе зарплаты и брать очередные кредиты у ЕС", - добавил депутат. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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молдавия, евросоюз, в мире
Молдавия, Евросоюз, В мире
Оппозиция в Молдавии заявила о закредитованности правящей партии

Нестеровский: власти Молдавии взяли больше кредитов, чем за прошлые 30 лет

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) за три года взяла больше кредитов, чем за предыдущие 30 лет, заявил депутат парламента Александр Нестеровский в своем Telegram-канале.
«
"ПДС набрала кредитов за 3 года больше, чем за предыдущие 30 лет. Но как отдавать их - никто не знает", - написал Нестеровский.
Он отметил, что в страну привлекается миллиарды долларов, но рядовые жители не видят улучшений в стране. "Все эти деньги ушли на реформы, повышение зарплат чиновникам и судьям. Так что от экономии денег для выплаты кредитов пострадают лишь граждане Молдовы. А представители ПДС с румынскими паспортами продолжат поднимать себе зарплаты и брать очередные кредиты у ЕС", - добавил депутат.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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