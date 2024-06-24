https://ria.ru/20240624/nato-1955164412.html

Генсек НАТО ждет наращивания помощи Украине

Генсек НАТО ждет наращивания помощи Украине - РИА Новости, 24.06.2024

Генсек НАТО ждет наращивания помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса на саммите в Вашингтоне в июле должны договориться о дальнейшем наращивании военной помощи Украине. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:52

2024-06-24T19:52

2024-06-24T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса на саммите в Вашингтоне в июле должны договориться о дальнейшем наращивании военной помощи Украине. "На саммите в Вашингтоне нашей задачей будет оказание еще большей поддержки Украине… С момента начала конфликта союзники оказали беспрецедентную поддержку, но задержки и просчеты в поставках привели к последствиям на поле боя. Мы должны дать Украине предсказуемость в ее потребности защищать себя", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Он добавил, что также рассчитывает, что члены НАТО на саммите в США "согласуют лидирующую роль альянса в координации поддержки безопасности Украины и подготовки военных, а также долгосрочное финансирование". При этом Столтенберг повторил позицию о том, что, "помогая Украине, НАТО не становится участником конфликта". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато