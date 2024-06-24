Генсек НАТО ждет наращивания помощи Украине
Столтенберг: НАТО после саммита в Вашингтоне должна нарастить помощь Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса на саммите в Вашингтоне в июле должны договориться о дальнейшем наращивании военной помощи Украине.
"На саммите в Вашингтоне нашей задачей будет оказание еще большей поддержки Украине… С момента начала конфликта союзники оказали беспрецедентную поддержку, но задержки и просчеты в поставках привели к последствиям на поле боя. Мы должны дать Украине предсказуемость в ее потребности защищать себя", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
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Он добавил, что также рассчитывает, что члены НАТО на саммите в США "согласуют лидирующую роль альянса в координации поддержки безопасности Украины и подготовки военных, а также долгосрочное финансирование".
При этом Столтенберг повторил позицию о том, что, "помогая Украине, НАТО не становится участником конфликта".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.