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Генсек НАТО ждет наращивания помощи Украине - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:52 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/nato-1955164412.html
Генсек НАТО ждет наращивания помощи Украине
Генсек НАТО ждет наращивания помощи Украине - РИА Новости, 24.06.2024
Генсек НАТО ждет наращивания помощи Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса на саммите в Вашингтоне в июле должны договориться о дальнейшем наращивании военной помощи Украине. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:52
2024-06-24T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса на саммите в Вашингтоне в июле должны договориться о дальнейшем наращивании военной помощи Украине. "На саммите в Вашингтоне нашей задачей будет оказание еще большей поддержки Украине… С момента начала конфликта союзники оказали беспрецедентную поддержку, но задержки и просчеты в поставках привели к последствиям на поле боя. Мы должны дать Украине предсказуемость в ее потребности защищать себя", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Он добавил, что также рассчитывает, что члены НАТО на саммите в США "согласуют лидирующую роль альянса в координации поддержки безопасности Украины и подготовки военных, а также долгосрочное финансирование". При этом Столтенберг повторил позицию о том, что, "помогая Украине, НАТО не становится участником конфликта". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО ждет наращивания помощи Украине

Столтенберг: НАТО после саммита в Вашингтоне должна нарастить помощь Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса на саммите в Вашингтоне в июле должны договориться о дальнейшем наращивании военной помощи Украине.
"На саммите в Вашингтоне нашей задачей будет оказание еще большей поддержки Украине… С момента начала конфликта союзники оказали беспрецедентную поддержку, но задержки и просчеты в поставках привели к последствиям на поле боя. Мы должны дать Украине предсказуемость в ее потребности защищать себя", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
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Он добавил, что также рассчитывает, что члены НАТО на саммите в США "согласуют лидирующую роль альянса в координации поддержки безопасности Украины и подготовки военных, а также долгосрочное финансирование".
При этом Столтенберг повторил позицию о том, что, "помогая Украине, НАТО не становится участником конфликта".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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