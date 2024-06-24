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Погибшие при теракте полицейские достойны наград, заявил глава Дагестана

Погибшие при теракте полицейские достойны наград, заявил глава Дагестана - РИА Новости, 24.06.2024

Погибшие при теракте полицейские достойны наград, заявил глава Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:13

2024-06-24T18:13

2024-06-24T18:13

сергей меликов

общество

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам. "Я считаю, что они вчера проявили себя также мужественно и достойно, как проявляют себя наши бойцы в зоне специальной военной операции. Мы еще будем об этом говорить с руководителями силового блока, но я считаю, что все они достойны представления государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам Республики Дагестан. С руководством силового блока мы, я думаю, эти вопросы решили", - сказал Меликов журналистам. По его словам, сотрудники полиции заслоняли собой гражданских людей, находящихся у них за спиной.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей меликов, общество, вооруженные нападения в дербенте и махачкале