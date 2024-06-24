Погибшие при теракте полицейские достойны наград, заявил глава Дагестана

МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам. "Я считаю, что они вчера проявили себя также мужественно и достойно, как проявляют себя наши бойцы в зоне специальной военной операции. Мы еще будем об этом говорить с руководителями силового блока, но я считаю, что все они достойны представления государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам Республики Дагестан. С руководством силового блока мы, я думаю, эти вопросы решили", - сказал Меликов журналистам. По его словам, сотрудники полиции заслоняли собой гражданских людей, находящихся у них за спиной.
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам.
"Я считаю, что они вчера проявили себя также мужественно и достойно, как проявляют себя наши бойцы в зоне специальной военной операции. Мы еще будем об этом говорить с руководителями силового блока, но я считаю, что все они достойны представления государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам Республики Дагестан. С руководством силового блока мы, я думаю, эти вопросы решили", - сказал Меликов журналистам.
По его словам, сотрудники полиции заслоняли собой гражданских людей, находящихся у них за спиной.
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