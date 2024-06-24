https://ria.ru/20240624/murashko-1955048121.html

Из Севастополя эвакуируют 22 пациентов, в том числе 11 детей

Из Севастополя эвакуируют 22 пациентов, в том числе 11 детей - РИА Новости, 24.06.2024

Из Севастополя эвакуируют 22 пациентов, в том числе 11 детей

Двадцать два пациента, пострадавших в Севастополе, в том числе 11 детей, эвакуируют в Москву в московские и федеральные медицинские центры, заявил министр... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:33

2024-06-24T13:33

2024-06-24T14:36

общество

москва

севастополь

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двадцать два пациента, пострадавших в Севастополе, в том числе 11 детей, эвакуируют в Москву в московские и федеральные медицинские центры, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Приняли решение, будет эвакуация 22 пациентов, в том числе 11 детей",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что пациенты будут эвакуированы в московские и федеральные центры.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

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общество, москва, севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms