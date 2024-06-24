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Из Севастополя эвакуируют 22 пациентов, в том числе 11 детей - РИА Новости, 24.06.2024
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13:33 24.06.2024 (обновлено: 14:36 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/murashko-1955048121.html
Из Севастополя эвакуируют 22 пациентов, в том числе 11 детей
Из Севастополя эвакуируют 22 пациентов, в том числе 11 детей - РИА Новости, 24.06.2024
Из Севастополя эвакуируют 22 пациентов, в том числе 11 детей
Двадцать два пациента, пострадавших в Севастополе, в том числе 11 детей, эвакуируют в Москву в московские и федеральные медицинские центры, заявил министр... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:33
2024-06-24T14:36
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двадцать два пациента, пострадавших в Севастополе, в том числе 11 детей, эвакуируют в Москву в московские и федеральные медицинские центры, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Приняли решение, будет эвакуация 22 пациентов, в том числе 11 детей",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что пациенты будут эвакуированы в московские и федеральные центры.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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общество, москва, севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms
Общество, Москва, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Из Севастополя эвакуируют 22 пациентов, в том числе 11 детей

Мурашко: из Севастополя вывезут 22 пациентов на лечение в федеральные медцентры

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двадцать два пациента, пострадавших в Севастополе, в том числе 11 детей, эвакуируют в Москву в московские и федеральные медицинские центры, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Приняли решение, будет эвакуация 22 пациентов, в том числе 11 детей",- сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что пациенты будут эвакуированы в московские и федеральные центры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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ОбществоМоскваСевастопольОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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