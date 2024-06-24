https://ria.ru/20240624/moskva-1955111454.html

В Москве возобновили горячее водоснабжение в почти 22 тысячах зданий

В Москве возобновили горячее водоснабжение в почти 22 тысячах зданий - РИА Новости, 24.06.2024

В Москве возобновили горячее водоснабжение в почти 22 тысячах зданий

Специалисты Комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в почти 22 тысячи зданий после проведения гидравлических испытаний, сообщил... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:50

2024-06-24T16:50

2024-06-24T16:51

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москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в почти 22 тысячи зданий после проведения гидравлических испытаний, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в почти 22 тысячи зданий, включая 11,7 тысячи жилых домов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 9 тысяч километров магистральных и 9 тысяч километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы будут завершены в установленный срок - до 25 августа.

https://realty.ria.ru/20240624/uk-1955098880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, жкх