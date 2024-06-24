https://ria.ru/20240624/moskva-1955006223.html

Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве

Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве - РИА Новости, 24.06.2024

Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве

Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства со ссылкой на комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:41

2024-06-24T11:41

2024-06-24T11:41

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства со ссылкой на комплекс городского хозяйства. "В столице привели в порядок 133 дома с замковыми камнями на фасадах. Работы в них прошли в рамках городской программы капитального ремонта", - говорится в сообщении. Замковый камень - это один из узнаваемых классических архитектурных элементов. Обычно он находится в вершине свода или арки, часто над окном или дверью. Замковым его называют потому, что при выкладке его вставляют последним, и он запирает другие клинчатые камни, придавая конструкции прочность.

https://ria.ru/20240621/biryukov-1954536375.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, капремонт в москве