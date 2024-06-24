Рейтинг@Mail.ru
Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:41 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/moskva-1955006223.html
Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве
Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве - РИА Новости, 24.06.2024
Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве
Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства со ссылкой на комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:41
2024-06-24T11:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955004145_0:63:3168:1845_1920x0_80_0_0_2f602f9264dca84ab6440e4a1969553a.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства со ссылкой на комплекс городского хозяйства. "В столице привели в порядок 133 дома с замковыми камнями на фасадах. Работы в них прошли в рамках городской программы капитального ремонта", - говорится в сообщении. Замковый камень - это один из узнаваемых классических архитектурных элементов. Обычно он находится в вершине свода или арки, часто над окном или дверью. Замковым его называют потому, что при выкладке его вставляют последним, и он запирает другие клинчатые камни, придавая конструкции прочность.
https://ria.ru/20240621/biryukov-1954536375.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955004145_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_914811a704218855427c3c97fedf35de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Капремонт в Москве

Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочий делает ремонт
Рабочий делает ремонт - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Рабочий делает ремонт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства со ссылкой на комплекс городского хозяйства.
"В столице привели в порядок 133 дома с замковыми камнями на фасадах. Работы в них прошли в рамках городской программы капитального ремонта", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Бирюков: более 1,5 млн анализов качества воды проведено в Москве
21 июня, 15:11
Замковый камень - это один из узнаваемых классических архитектурных элементов. Обычно он находится в вершине свода или арки, часто над окном или дверью. Замковым его называют потому, что при выкладке его вставляют последним, и он запирает другие клинчатые камни, придавая конструкции прочность.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала