https://ria.ru/20240624/moskva-1955006223.html
Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве
Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве - РИА Новости, 24.06.2024
Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве
Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства со ссылкой на комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:41
2024-06-24T11:41
2024-06-24T11:41
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городское хозяйство москвы
капремонт в москве
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства со ссылкой на комплекс городского хозяйства. "В столице привели в порядок 133 дома с замковыми камнями на фасадах. Работы в них прошли в рамках городской программы капитального ремонта", - говорится в сообщении. Замковый камень - это один из узнаваемых классических архитектурных элементов. Обычно он находится в вершине свода или арки, часто над окном или дверью. Замковым его называют потому, что при выкладке его вставляют последним, и он запирает другие клинчатые камни, придавая конструкции прочность.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Капремонт в Москве
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 130 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства со ссылкой на комплекс городского хозяйства.
"В столице привели в порядок 133 дома с замковыми камнями на фасадах. Работы в них прошли в рамках городской программы капитального ремонта", - говорится в сообщении.
Замковый камень - это один из узнаваемых классических архитектурных элементов. Обычно он находится в вершине свода или арки, часто над окном или дверью. Замковым его называют потому, что при выкладке его вставляют последним, и он запирает другие клинчатые камни, придавая конструкции прочность.