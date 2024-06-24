https://ria.ru/20240624/moldaviya-1954960113.html

Экс-премьер Молдавии намерен баллотироваться на пост президента

Экс-премьер Молдавии намерен баллотироваться на пост президента - РИА Новости, 24.06.2024

Экс-премьер Молдавии намерен баллотироваться на пост президента

Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику заявил, что будет баллотироваться на пост президента республики, выборы которого... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:56

2024-06-24T08:56

2024-06-24T11:46

в мире

молдавия

украина

россия

ион кику

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_270:62:2809:1490_1920x0_80_0_0_18f794fd1fe4b35507bf3d3d8884ef73.jpg

КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику заявил, что будет баллотироваться на пост президента республики, выборы которого запланированы на 20 октября. "Решением Национального политического совета я был выдвинут кандидатом на пост президента Молдавии на президентских выборах 20 октября 2024 года. Искренне благодарен моим коллегам по партии за принятое решение и обязуюсь приложить все усилия для победы", - написал Кику на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, партия также приняла решение бойкотировать референдум по европейской интеграции, который пройдет в один день с выборами президента. "Учитывая недемократический и спекулятивный характер референдума, инициированного в избирательных целях нынешним президентом Молдавии, а также риски для конституционного строя страны, которые влечет за собой это бесполезное с точки зрения европейской перспективы нашей страны мероприятие, ПРОМ принял решение бойкотировать референдум, не участвуя в кампании по его продвижению, и призывает граждан Молдавии не втягиваться в опасные для дальнейшего существования нашего государства игры нынешней власти", - отметил экс-премьер. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата - лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240623/shor-1954862494.html

https://ria.ru/20240619/stoyanoglo-1953952183.html

https://ria.ru/20240617/kandidat-1953539277.html

молдавия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, украина, россия, ион кику, евросоюз