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Экс-премьер Молдавии намерен баллотироваться на пост президента - РИА Новости, 24.06.2024
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08:56 24.06.2024 (обновлено: 11:46 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/moldaviya-1954960113.html
Экс-премьер Молдавии намерен баллотироваться на пост президента
Экс-премьер Молдавии намерен баллотироваться на пост президента - РИА Новости, 24.06.2024
Экс-премьер Молдавии намерен баллотироваться на пост президента
Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику заявил, что будет баллотироваться на пост президента республики, выборы которого... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:56
2024-06-24T11:46
в мире
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику заявил, что будет баллотироваться на пост президента республики, выборы которого запланированы на 20 октября. "Решением Национального политического совета я был выдвинут кандидатом на пост президента Молдавии на президентских выборах 20 октября 2024 года. Искренне благодарен моим коллегам по партии за принятое решение и обязуюсь приложить все усилия для победы", - написал Кику на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, партия также приняла решение бойкотировать референдум по европейской интеграции, который пройдет в один день с выборами президента. "Учитывая недемократический и спекулятивный характер референдума, инициированного в избирательных целях нынешним президентом Молдавии, а также риски для конституционного строя страны, которые влечет за собой это бесполезное с точки зрения европейской перспективы нашей страны мероприятие, ПРОМ принял решение бойкотировать референдум, не участвуя в кампании по его продвижению, и призывает граждан Молдавии не втягиваться в опасные для дальнейшего существования нашего государства игры нынешней власти", - отметил экс-премьер. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата - лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240623/shor-1954862494.html
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в мире, молдавия, украина, россия, ион кику, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Ион Кику, Евросоюз
Экс-премьер Молдавии намерен баллотироваться на пост президента

Экс-премьер Кику заявил, что будет баллотироваться на пост президента Молдавии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр Молдавии Ион Кику
Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику заявил, что будет баллотироваться на пост президента республики, выборы которого запланированы на 20 октября.
"Решением Национального политического совета я был выдвинут кандидатом на пост президента Молдавии на президентских выборах 20 октября 2024 года. Искренне благодарен моим коллегам по партии за принятое решение и обязуюсь приложить все усилия для победы", - написал Кику на своей странице в соцсети Facebook*.
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По его словам, партия также приняла решение бойкотировать референдум по европейской интеграции, который пройдет в один день с выборами президента.
"Учитывая недемократический и спекулятивный характер референдума, инициированного в избирательных целях нынешним президентом Молдавии, а также риски для конституционного строя страны, которые влечет за собой это бесполезное с точки зрения европейской перспективы нашей страны мероприятие, ПРОМ принял решение бойкотировать референдум, не участвуя в кампании по его продвижению, и призывает граждан Молдавии не втягиваться в опасные для дальнейшего существования нашего государства игры нынешней власти", - отметил экс-премьер.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата - лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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