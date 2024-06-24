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Шор осудил молдавские власти за задержание людей в аэропорту
Шор осудил молдавские власти за задержание людей в аэропорту - РИА Новости, 24.06.2024
Шор осудил молдавские власти за задержание людей в аэропорту
Молдавский политик Илан Шор выразил острую критику в адрес правоохранительных органов республики в связи с задержанием в понедельник активиста молодежного крыла РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:26
2024-06-24T21:26
2024-06-24T21:26
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КИШИНЕВ, 24 июня - РИА Новости. Молдавский политик Илан Шор выразил острую критику в адрес правоохранительных органов республики в связи с задержанием в понедельник активиста молодежного крыла политблока "Победа" в аэропорту Кишинева. Ранее в понедельник в кишиневском аэропорту был задержан один из активистов оппозиционного блока "Победа" Николай Шиколай, вернувшийся в Молдавию из Москвы. Видеокадры задержания распространили в соцсетях и, в том числе, молдавских Telegram-каналах представители политсилы. На опубликованных кадрах видно, как вооруженный автоматом охранник в маске выводит оппозиционера из зала прибытия. "Очередной полицейский беспредел в аэропорту Кишинева. Силовикам в масках и с автоматами не нужны основания, чтобы тащить человека на допрос. Достаточно того, что он посетил Москву", - написал Шор в своем Telegram-канале. Шор обвинил руководство страны в преследовании собственных граждан, только за то, что они посещают Россию. "Десятки людей находятся в маленьком душном помещении (на территории аэропорта) без еды и воды, а выходы охраняют вооруженные люди. Это позорное отношение к собственным гражданам, за которое Санду обязательно ответит. Она (Санду) не там ищет врагов, они находятся в офисе президента или отражаются в зеркале. А это мирные люди, которые пользуются своим конституционным правом на свободное передвижение", - отметил политик. В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. Удержания и допросы пассажиров, прибывших из России, продолжались также в мае.
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в мире, кишинев, молдавия, россия, илан шор, евгения гуцул, дмитрий константинов, евразийский экономический союз
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Евразийский экономический союз
Шор осудил молдавские власти за задержание людей в аэропорту
Шор осудил молдавские власти за задержание активиста Шиколая в аэропорту
КИШИНЕВ, 24 июня - РИА Новости.
Молдавский политик Илан Шор выразил острую критику в адрес правоохранительных органов республики в связи с задержанием
в понедельник активиста молодежного крыла политблока "Победа" в аэропорту Кишинева.
Ранее в понедельник в кишиневском аэропорту был задержан один из активистов оппозиционного блока "Победа" Николай Шиколай, вернувшийся в Молдавию из Москвы. Видеокадры задержания распространили в соцсетях и, в том числе, молдавских Telegram-каналах представители политсилы. На опубликованных кадрах видно, как вооруженный автоматом охранник в маске выводит оппозиционера из зала прибытия.
"Очередной полицейский беспредел в аэропорту Кишинева. Силовикам в масках и с автоматами не нужны основания, чтобы тащить человека на допрос. Достаточно того, что он посетил Москву", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Шор обвинил руководство страны в преследовании собственных граждан, только за то, что они посещают Россию.
"Десятки людей находятся в маленьком душном помещении (на территории аэропорта) без еды и воды, а выходы охраняют вооруженные люди. Это позорное отношение к собственным гражданам, за которое Санду обязательно ответит. Она (Санду) не там ищет врагов, они находятся в офисе президента или отражаются в зеркале. А это мирные люди, которые пользуются своим конституционным правом на свободное передвижение", - отметил политик.
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. Удержания и допросы пассажиров, прибывших из России, продолжались также в мае.