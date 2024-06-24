https://ria.ru/20240624/moldavia-1955177354.html

Шор осудил молдавские власти за задержание людей в аэропорту

Шор осудил молдавские власти за задержание людей в аэропорту - РИА Новости, 24.06.2024

Шор осудил молдавские власти за задержание людей в аэропорту

Молдавский политик Илан Шор выразил острую критику в адрес правоохранительных органов республики в связи с задержанием в понедельник активиста молодежного крыла РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:26

2024-06-24T21:26

2024-06-24T21:26

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кишинев

молдавия

россия

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дмитрий константинов

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 24 июня - РИА Новости. Молдавский политик Илан Шор выразил острую критику в адрес правоохранительных органов республики в связи с задержанием в понедельник активиста молодежного крыла политблока "Победа" в аэропорту Кишинева. Ранее в понедельник в кишиневском аэропорту был задержан один из активистов оппозиционного блока "Победа" Николай Шиколай, вернувшийся в Молдавию из Москвы. Видеокадры задержания распространили в соцсетях и, в том числе, молдавских Telegram-каналах представители политсилы. На опубликованных кадрах видно, как вооруженный автоматом охранник в маске выводит оппозиционера из зала прибытия. "Очередной полицейский беспредел в аэропорту Кишинева. Силовикам в масках и с автоматами не нужны основания, чтобы тащить человека на допрос. Достаточно того, что он посетил Москву", - написал Шор в своем Telegram-канале. Шор обвинил руководство страны в преследовании собственных граждан, только за то, что они посещают Россию. "Десятки людей находятся в маленьком душном помещении (на территории аэропорта) без еды и воды, а выходы охраняют вооруженные люди. Это позорное отношение к собственным гражданам, за которое Санду обязательно ответит. Она (Санду) не там ищет врагов, они находятся в офисе президента или отражаются в зеркале. А это мирные люди, которые пользуются своим конституционным правом на свободное передвижение", - отметил политик. В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. Удержания и допросы пассажиров, прибывших из России, продолжались также в мае.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, кишинев, молдавия, россия, илан шор, евгения гуцул, дмитрий константинов, евразийский экономический союз