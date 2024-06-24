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Мирошник прокомментировал включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 24.06.2024
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19:51 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/miroshnik-1955164248.html
Мирошник прокомментировал включение в санкционный список ЕС
Мирошник прокомментировал включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 24.06.2024
Мирошник прокомментировал включение в санкционный список ЕС
Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что включение в санкционный список ЕС дает стимул работать в том же... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:51
2024-06-24T19:51
в мире
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россия
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родион мирошник
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еврокомиссия
санкции в отношении россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости. Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что включение в санкционный список ЕС дает стимул работать в том же русле. Ранее в понедельник стало известно, что Мирошник включен в санкционный список ЕС, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии. По заявлению ЕС, дипломат поддерживает действия и политику, которые якобы "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". "Если в ЕС кто-то считал, что они таким образом могут напугать, то, знаете, это только стимул для того, чтобы продолжать работать в том же русле. Сейчас я в зарубежной командировке и здесь я с большей эффективностью буду работать для того, чтобы наш сигнал доходил. А это (включение в список ЕС – ред.) – косвенный сигнал, что он доходит и кому-то становится страшно", - сказал дипломат в кулуарах мероприятия, состоявшегося в понедельник в Русском доме в Нью-Дели. "Когда достаточно враждебно настроенная структура, которая заявляет, что она стремится к стратегическому поражению России, говорит – вот этот человек нам опасен, она вольно или невольно признает эффективность нашей работы. Самое главное, чего они боятся – по мере продвижения наших данных на европейскую аудиторию становится явно понятна преступная роль украинской власти", - отметил Мирошник, выступивший в столице Индии с рассказом о мифах, которые продвигают украинские и западные СМИ и политики, и преступлениях, непосредственно связанных с действиями Киева.
https://ria.ru/20240624/shaman-1955107772.html
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в мире, нью-дели, россия, индия, родион мирошник, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, политика
В мире, Нью-Дели, Россия, Индия, Родион Мирошник, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Политика
Мирошник прокомментировал включение в санкционный список ЕС

Мирошник: включение в санкционный список ЕС дает стимул работать в том же русле

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости. Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что включение в санкционный список ЕС дает стимул работать в том же русле.
Ранее в понедельник стало известно, что Мирошник включен в санкционный список ЕС, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии. По заявлению ЕС, дипломат поддерживает действия и политику, которые якобы "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
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"Если в ЕС кто-то считал, что они таким образом могут напугать, то, знаете, это только стимул для того, чтобы продолжать работать в том же русле. Сейчас я в зарубежной командировке и здесь я с большей эффективностью буду работать для того, чтобы наш сигнал доходил. А это (включение в список ЕС – ред.) – косвенный сигнал, что он доходит и кому-то становится страшно", - сказал дипломат в кулуарах мероприятия, состоявшегося в понедельник в Русском доме в Нью-Дели.
"Когда достаточно враждебно настроенная структура, которая заявляет, что она стремится к стратегическому поражению России, говорит – вот этот человек нам опасен, она вольно или невольно признает эффективность нашей работы. Самое главное, чего они боятся – по мере продвижения наших данных на европейскую аудиторию становится явно понятна преступная роль украинской власти", - отметил Мирошник, выступивший в столице Индии с рассказом о мифах, которые продвигают украинские и западные СМИ и политики, и преступлениях, непосредственно связанных с действиями Киева.
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