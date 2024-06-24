https://ria.ru/20240624/miroshnik-1955164248.html

Мирошник прокомментировал включение в санкционный список ЕС

Мирошник прокомментировал включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 24.06.2024

Мирошник прокомментировал включение в санкционный список ЕС

Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что включение в санкционный список ЕС дает стимул работать в том же... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:51

2024-06-24T19:51

2024-06-24T19:51

в мире

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россия

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евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости. Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что включение в санкционный список ЕС дает стимул работать в том же русле. Ранее в понедельник стало известно, что Мирошник включен в санкционный список ЕС, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии. По заявлению ЕС, дипломат поддерживает действия и политику, которые якобы "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". "Если в ЕС кто-то считал, что они таким образом могут напугать, то, знаете, это только стимул для того, чтобы продолжать работать в том же русле. Сейчас я в зарубежной командировке и здесь я с большей эффективностью буду работать для того, чтобы наш сигнал доходил. А это (включение в список ЕС – ред.) – косвенный сигнал, что он доходит и кому-то становится страшно", - сказал дипломат в кулуарах мероприятия, состоявшегося в понедельник в Русском доме в Нью-Дели. "Когда достаточно враждебно настроенная структура, которая заявляет, что она стремится к стратегическому поражению России, говорит – вот этот человек нам опасен, она вольно или невольно признает эффективность нашей работы. Самое главное, чего они боятся – по мере продвижения наших данных на европейскую аудиторию становится явно понятна преступная роль украинской власти", - отметил Мирошник, выступивший в столице Индии с рассказом о мифах, которые продвигают украинские и западные СМИ и политики, и преступлениях, непосредственно связанных с действиями Киева.

https://ria.ru/20240624/shaman-1955107772.html

https://ria.ru/20240624/gutsul-1955153472.html

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в мире, нью-дели, россия, индия, родион мирошник, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, политика