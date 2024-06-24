Мирошник прокомментировал включение в санкционный список ЕС
Мирошник: включение в санкционный список ЕС дает стимул работать в том же русле
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости. Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что включение в санкционный список ЕС дает стимул работать в том же русле.
Ранее в понедельник стало известно, что Мирошник включен в санкционный список ЕС, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии. По заявлению ЕС, дипломат поддерживает действия и политику, которые якобы "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
"Если в ЕС кто-то считал, что они таким образом могут напугать, то, знаете, это только стимул для того, чтобы продолжать работать в том же русле. Сейчас я в зарубежной командировке и здесь я с большей эффективностью буду работать для того, чтобы наш сигнал доходил. А это (включение в список ЕС – ред.) – косвенный сигнал, что он доходит и кому-то становится страшно", - сказал дипломат в кулуарах мероприятия, состоявшегося в понедельник в Русском доме в Нью-Дели.
"Когда достаточно враждебно настроенная структура, которая заявляет, что она стремится к стратегическому поражению России, говорит – вот этот человек нам опасен, она вольно или невольно признает эффективность нашей работы. Самое главное, чего они боятся – по мере продвижения наших данных на европейскую аудиторию становится явно понятна преступная роль украинской власти", - отметил Мирошник, выступивший в столице Индии с рассказом о мифах, которые продвигают украинские и западные СМИ и политики, и преступлениях, непосредственно связанных с действиями Киева.