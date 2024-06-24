https://ria.ru/20240624/miroshnik-1955057893.html
Евросоюз ввел санкции против российского дипломата Мирошника
Евросоюз ввел санкции против российского дипломата Мирошника - РИА Новости, 24.06.2024
Евросоюз ввел санкции против российского дипломата Мирошника
Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник включен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:00
2024-06-24T14:00
2024-06-24T14:00
в мире
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родион мирошник
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санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник включен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. "Родион Валерьевич Мирошник", - указано в списке. По заявлению ЕС, дипломат поддерживает действия и политику, которые якобы "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955042703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, родион мирошник, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Родион Мирошник, Евросоюз, Санкции в отношении России
Евросоюз ввел санкции против российского дипломата Мирошника
Евросоюз ввел санкции против посла по преступлениям киевского режима Мирошника
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник включен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии.
"Родион Валерьевич Мирошник", - указано в списке.
По заявлению ЕС, дипломат поддерживает действия и политику, которые якобы "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".