https://ria.ru/20240624/miroshnik-1955057893.html

Евросоюз ввел санкции против российского дипломата Мирошника

Евросоюз ввел санкции против российского дипломата Мирошника - РИА Новости, 24.06.2024

Евросоюз ввел санкции против российского дипломата Мирошника

Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник включен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:00

2024-06-24T14:00

2024-06-24T14:00

в мире

россия

родион мирошник

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник включен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. "Родион Валерьевич Мирошник", - указано в списке. По заявлению ЕС, дипломат поддерживает действия и политику, которые якобы "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955042703.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, родион мирошник, евросоюз, санкции в отношении россии