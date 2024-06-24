https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

Мир после Америки уже наступил: между Байденом и Трампом нет разницы

Мир после Америки уже наступил: между Байденом и Трампом нет разницы - РИА Новости, 24.06.2024

Мир после Америки уже наступил: между Байденом и Трампом нет разницы

Теледебаты кандидатов в президенты США пройдут лишь 27 июня, однако действующего президента уже готовят к ним полным ходом. Байдена увезли в резиденцию в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:00

2024-06-24T08:00

2024-06-24T08:02

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сша

америка

вьетнам

мишель обама

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линдон джонсон

вооруженные силы украины

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Теледебаты кандидатов в президенты США пройдут лишь 27 июня, однако действующего президента уже готовят к ним полным ходом. Байдена увезли в резиденцию в Кэмп-Дэвиде, на неделю изолировали от публики и окружили людьми, подписавшими строгий договор о неразглашении.Известно лишь, что главным режиссером всей подготовки считается Рон Кляйн, бывший глава президентской администрации, натаскивавший для публичных выступлений множество политиков, включая Хиллари Клинтон. На репетициях дебатов роль Трампа будет исполнять личный юрист Байдена Боб Бауэр.Формат телешоу сделали максимально удобным для Байдена: время каждого высказывания оппонентов не превышает двух минут, ведут дебаты дикторы CNN, откровенно ненавидящие Трампа, — они уже сегодня договариваются, как будут его топить и оскорблять. Впервые за полвека в студии не будет публики — а то мало ли что. Во время дебатов Байдену будет разрешено пить свой традиционный лимонад оранжевого цвета. Официально считается, что это Gatorade. Ну-ну, дай бог здоровья.И тем не менее все это ничего не гарантирует. Весь мир в курсе, что 81-летний президент США постоянно заговаривается, впадает в прострацию, с трудом читает даже с телесуфлера. Недавно в Нормандии он не сумел прямо стоять в течение нескольких минут — все как-то странно наклонялся, заставляя предположить, что у него что-то случилось с памперсом. То есть речь не идет о какой-то равноправной дискуссии двух политиков, всех интересует только, удастся ли Сонному Джо вообще пережить этот прямой эфир.Медицина и химия творят сегодня чудеса. Возможно, гениям в Кэмп-Дэвиде удастся добиться того, что президент выдержит теледебаты, не свалившись в обморок и не наговорив слишком много глупостей. Если же нет, то у демократов есть на этот случай запасной план по образцу 1968 года.Сегодняшняя ситуация в Америке близко напоминает тогдашнюю. Демократический президент Линдон Джонсон постоянно демократически вторгался в разные страны. Апофеозом его агрессии была война во Вьетнаме, однако именно в 1968 году южные вьетнамцы вместе с американцами начали отступать. Джонсон понял, что пора сливаться, и заявил, что на следующие выборы не пойдет. У демократов был сильный претендент Роберт Кеннеди — но его почти сразу убили. Тогда Демпартия выдвинула кандидатом Хьюберта Хамфри, однако тот выборы проиграл.Дело в том, что американцам надоела бессмысленная агрессивность демократов и они выбрали республиканца Никсона, который сразу повел дело к миру. Он вывел из Вьетнама множество американских солдат, урезал финансирование южным вьетнамцам, да еще и обвинил их в том, что они коррупционеры, разворовали американскую помощь и обрушили доллар. Именно при Никсоне произошло подписание перемирия Северного и Южного Вьетнама 1973 года, оно стало прологом к окончательной капитуляции США в 1975-м.Все это довольно похоже на нынешнюю предвыборную ситуацию: Украина в роли Вьетнама, отступление ВСУ по всему фронту, республиканец Трамп, обещающий закончить конфликт на Украине еще до инаугурации. И даже Роберт Кеннеди — младший участвует в кампании как независимый кандидат и точно так же, как его отец в 1968-м, агитирует за окончание прокси-войны.Так что если Байден опозорится на дебатах, Демпартия может, действуя по алгоритму 1968 года, выдвинуть запасного кандидата. На эту роль прочат или Мишель Обаму (у экс-президентов там вошло в моду двигать в Белый дом своих жен), или губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.Вот только их шансы против Трампа будут мизерны. Чтобы за три месяца продвинуть своего человека в Белый дом, правящей администрации придется принимать немыслимо жесткие меры в масштабах страны — сажать всех на карантин или переводить на военное положение.К карантину по медико-санитарным показаниям все готово — в США постоянно рекламируют некую близящуюся пандемию. К военному же положению администрация может прийти двумя путями — или ликвидировать Трампа, дождаться массовых выступлений его сторонников и начать жесткие зачистки, или действительно объявить кому-нибудь войну. Однако все эти варианты выглядят чистым суицидом — они могут спровоцировать такое недовольство населения, что оно разнесет на части всю страну. Дешевле, кажется, для демократов проиграть выборы и смириться с приходом к власти Трампа.Парадоксальным образом для всего мира нет большой разницы, кто там выиграет президентские выборы. Америка уже погрузилась в нисходящий тренд и несется по нему с нарастающей скоростью.Гегемония закончилась, гегемон обречен на поражение. Об этом открыто говорят сами американцы. "Мир ушел от концепции первенства Америки, — сообщает нам бывший сотрудник администрации Обамы Бен Родс. — Порядок, основанный на правилах, больше не существует. <...> Россия разрушает правила, установленные США, Китай выстраивает собственный порядок, региональные державы сотрудничают, с кем хотят". Родс советует Байдену, если тот сохранит власть, быстренько отползать из всех горячих точек, созданных вашингтонской администрацией, заключать мирные соглашения, заниматься дипломатией и делать все, лишь бы избежать третьей мировой войны. Потому что мир изменился. И от того, какой старик въедет в Белый дом, в этом мире практически ничего не изменится.Разной будет только скорость отползания из горячих точек. Демократический президент США будет упираться немного дольше, республиканский — сдаст все и сразу. Но закончат они одним — подписанием капитуляции.Так что для всего мира большой разницы между Байденом и Трампом нет. Американцы, так же как и украинцы, одержимые собственной исключительностью, искренне верят, что у них сейчас пройдут "исторические теледебаты" и повлияют на судьбы мира. На самом деле это не так. Что бы там ни случилось в Америке, Пекин будет продолжать свою политику, и Москва будет решать свои задачи, и Тегеран, и Дели будут ставить свои цели и добиваться их, и даже европейцы будут втихомолку мутить свои дела, не забывая покупать газ у России. Ну а теледебаты на CNN — это просто шоу двух старых клоунов, рыжего и белого. Посмотреть будет забавно, конечно.

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https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

https://ria.ru/20240614/shtaty-1952727074.html

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в мире, сша, америка, вьетнам, мишель обама, роберт кеннеди, линдон джонсон, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024, аналитика