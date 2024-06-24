https://ria.ru/20240624/minoborony-1955045883.html

Российская ПВО за сутки сбила 176 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 176 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2024

Российская ПВО за сутки сбила 176 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских ракет ATACMS, 4 ракеты Patriot, 176 беспилотников и другие цели, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:22

2024-06-24T13:22

2024-06-24T13:27

специальная военная операция на украине

сша

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских ракет ATACMS, 4 ракеты Patriot, 176 беспилотников и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 176 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, а также 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26 487 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 416 танков и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 893 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240622/otklyucheniya-1954734848.html

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