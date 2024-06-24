Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила 176 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 24.06.2024 (обновлено: 13:27 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/minoborony-1955045883.html
Российская ПВО за сутки сбила 176 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 176 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2024
Российская ПВО за сутки сбила 176 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских ракет ATACMS, 4 ракеты Patriot, 176 беспилотников и другие цели, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:22
2024-06-24T13:27
специальная военная операция на украине
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских ракет ATACMS, 4 ракеты Patriot, 176 беспилотников и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 176 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, а также 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26 487 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 416 танков и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 893 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240622/otklyucheniya-1954734848.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Россия
Российская ПВО за сутки сбила 176 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО сбила шесть ракет ATACMS, четыре ракеты PATRIOT, 176 БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских ракет ATACMS, 4 ракеты Patriot, 176 беспилотников и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 176 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, а также 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26 487 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 416 танков и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 893 единицы специальной военной автомобильной техники.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине
22 июня, 15:31
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала