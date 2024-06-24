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Артиллерия уничтожила опорный и наблюдательный пункты ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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05:09 24.06.2024 (обновлено: 05:57 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/minoborony-1954949165.html
Артиллерия уничтожила опорный и наблюдательный пункты ВСУ
Артиллерия уничтожила опорный и наблюдательный пункты ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
Артиллерия уничтожила опорный и наблюдательный пункты ВСУ
Расчет самоходного миномета особой мощности 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Запад" уничтожил опорный и наблюдательные пункты ВСУ, препятствующих продвижению... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T05:09
2024-06-24T05:57
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Расчет самоходного миномета особой мощности 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Запад" уничтожил опорный и наблюдательные пункты ВСУ, препятствующих продвижению российских штурмовиков зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Действуя под прикрытием группы воздушного наблюдения, минометчики провели обстрел выявленной цели после внесения корректировок серией прицельных выстрелов уничтожили опорный и наблюдательный пункт украинских боевиков, стоящие на пути штурмовых подразделений", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что после выполнения огневой задачи, экипаж в кратчайшие сроки покинул огневую позицию и убыл в безопасный район, чтобы не поспасть под ответный огонь противника. Самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм предназначены для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, укреплённых зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника, а также уничтожения объектов, которые в силу высокой защищённости не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями меньшего калибра.
https://ria.ru/20240624/tsentr-1954949032.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила опорный и наблюдательный пункты ВСУ

Минобороны: миномет "Тюльпан" уничтожил опорный и наблюдательный пункты ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан ЦВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Расчет самоходного миномета особой мощности 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Запад" уничтожил опорный и наблюдательные пункты ВСУ, препятствующих продвижению российских штурмовиков зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Действуя под прикрытием группы воздушного наблюдения, минометчики провели обстрел выявленной цели после внесения корректировок серией прицельных выстрелов уничтожили опорный и наблюдательный пункт украинских боевиков, стоящие на пути штурмовых подразделений", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что после выполнения огневой задачи, экипаж в кратчайшие сроки покинул огневую позицию и убыл в безопасный район, чтобы не поспасть под ответный огонь противника.
Самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм предназначены для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, укреплённых зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника, а также уничтожения объектов, которые в силу высокой защищённости не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями меньшего калибра.
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