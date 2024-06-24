https://ria.ru/20240624/migratsiya-1954958265.html
В Приморье возбудили дело против экс-главы управления по вопросам миграции
В Приморье возбудили дело против экс-главы управления по вопросам миграции - РИА Новости, 24.06.2024
В Приморье возбудили дело против экс-главы управления по вопросам миграции
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, подозреваемого в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:38
2024-06-24T08:38
2024-06-24T08:38
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, подозреваемого в организации незаконного пребывания в РФ 41 гражданина Узбекистана, сообщает региональный главк СК России. "Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, который обвиняется в превышении должностных полномочий и организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации (п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1, п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с июня 2018 года по август 2023 года обвиняемый вместе с начальником отдела того же управления и гражданином Республики Узбекистан организовал незаконное пребывание 41 гражданина Республики Узбекистан в РФ. Обвиняемый задержан. Уголовное дело в его отношении соединено в одно производство с уголовным делом о бандитизме, убийстве, вымогательствах и преступлениях в миграционной сфере, совершённых организованной группой. Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, факты противоправной деятельности бывшего начальника управления по вопросам миграции выявили оперативники собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю совместно с коллегами из краевого главка ФСБ России. "Сотрудник уволен из органов внутренних дел. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке", - сообщили в полиции.
https://ria.ru/20240624/konfiskatsiya-1954950550.html
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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье возбудили дело против экс-главы управления по вопросам миграции
СК возбудил дело против экс-главы управления миграции УМВД по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, подозреваемого в организации незаконного пребывания в РФ 41 гражданина Узбекистана, сообщает региональный главк СК России.
"Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, который обвиняется в превышении должностных полномочий и организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации (п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1, п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с июня 2018 года по август 2023 года обвиняемый вместе с начальником отдела того же управления и гражданином Республики Узбекистан организовал незаконное пребывание 41 гражданина Республики Узбекистан в РФ. Обвиняемый задержан. Уголовное дело в его отношении соединено в одно производство с уголовным делом о бандитизме, убийстве, вымогательствах и преступлениях в миграционной сфере, совершённых организованной группой.
Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, факты противоправной деятельности бывшего начальника управления по вопросам миграции выявили оперативники собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю совместно с коллегами из краевого главка ФСБ
России. "Сотрудник уволен из органов внутренних дел. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке", - сообщили в полиции.