https://ria.ru/20240624/medvedchuk-1954996361.html

Медведчук назвал Зеленского продавцом войны с Россией

Медведчук назвал Зеленского продавцом войны с Россией - РИА Новости, 24.06.2024

Медведчук назвал Зеленского продавцом войны с Россией

Владимир Зеленский стал продавцом войны с Россией, это пока держит его на плаву, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:06

2024-06-24T11:06

2024-06-24T11:48

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский стал продавцом войны с Россией, это пока держит его на плаву, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской колонке на сайте "Смотрим.ру". "Юридическая нелегитимность Зеленского, которая доказана многими экспертами и не вызывает сомнений, не единственный факт его несостоятельности. Он показал свою несостоятельность как дипломат. Ведь вместо того, чтобы прекратить конфликт на Донбассе, Зеленский затянул в войну всю Украину", - написал Медведчук. По его словам, дипломатия Зеленского заключается в полном игнорировании чьих-либо интересов, кроме интересов западных кураторов. Медведчук считает, что политическая ситуация все настоятельнее требует переговоров с РФ, а Зеленский обеспечить их не в состоянии. "Зеленский стал продавцом войны с Россией. Именно эта политика до сих пор держит его на плаву. Он отрабатывает деньги западного, прежде всего американского, ВПК, а США подмяли под эту политику весь коллективный Запад", - отметил Медведчук. По его мнению, Зеленский представляет собой "смертоносный вирус политического ковида", который заразил Европу и хочет двинуться дальше. "Рано или поздно коллективному Западу придется выходить из ситуации, в которую их поставил политический проект "Зеленский". Выходить политически, экономически, в военном плане. При этом Владимир Путин коллективный Запад не торопит – чем больше коллективный Запад вкладывает в режим Зеленского, тем ситуация для него становится хуже, тем хуже переговорные позиции для самого коллективного Запада, которые режим Зеленского активно игнорирует", - добавил Медведчук.

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

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в мире, россия, донбасс, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин