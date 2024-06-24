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Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 24.06.2024
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:35
2024-06-24T16:35
2024-06-24T16:55
происшествия
фрязино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара в здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. "По предварительной информации, площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте пожара работают более 100 человек и 40 единиц техники.
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происшествия, фрязино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Фрязино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крупный пожар во Фрязино
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов"
МЧС: площадь пожара во Фрязино увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров