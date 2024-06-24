https://ria.ru/20240624/mchs-1955106269.html

Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 24.06.2024

Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:35

2024-06-24T16:35

2024-06-24T16:55

происшествия

фрязино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крупный пожар во фрязино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955095888_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_7d500131c0111138e8148edb8de178f2.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара в здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. "По предварительной информации, площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте пожара работают более 100 человек и 40 единиц техники.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html

фрязино

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, фрязино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино