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Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов - РИА Новости, 24.06.2024

Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

Экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов скончался, сообщается на сайте ГАБТа. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:49

2024-06-24T22:49

2024-06-24T22:49

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов скончался, сообщается на сайте ГАБТа. "Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983-2017 годах, исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий, умер 24 июня. Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении. Как уточняется, прощание с Маркеловым пройдет 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана в Москве. Юрий Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Выступал в Краснодарском театре оперетты, многие годы пел в хоре краснодарского Кафедрального собора. Окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт (класс А. Беляевой) и Харьковскую государственную консерваторию. В период с 1983 по 2016 годы был тенором оперной труппы Большого театра. Пел арии Родриго из "Отелло" Дж. Верди, Лешего в "Снегурочке" Н. Римского-Корсакова, Дона Курцио из "Свадьбы Фигаро" В.А. Моцарта и другие. Также принял участие в записи оперы А. Верстовского "Аскольдова могила" в 1992 году (дирижер Ю. Никоненко, "Мелодия").

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