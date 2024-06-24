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Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов - РИА Новости, 24.06.2024
Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
Экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов скончался, сообщается на сайте ГАБТа. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:49
2024-06-24T22:49
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов скончался, сообщается на сайте ГАБТа. "Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983-2017 годах, исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий, умер 24 июня. Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении. Как уточняется, прощание с Маркеловым пройдет 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана в Москве. Юрий Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Выступал в Краснодарском театре оперетты, многие годы пел в хоре краснодарского Кафедрального собора. Окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт (класс А. Беляевой) и Харьковскую государственную консерваторию. В период с 1983 по 2016 годы был тенором оперной труппы Большого театра. Пел арии Родриго из "Отелло" Дж. Верди, Лешего в "Снегурочке" Н. Римского-Корсакова, Дона Курцио из "Свадьбы Фигаро" В.А. Моцарта и другие. Также принял участие в записи оперы А. Верстовского "Аскольдова могила" в 1992 году (дирижер Ю. Никоненко, "Мелодия").
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москва, краснодарский край, большой театр
Культура, Москва, Краснодарский край, Большой театр
Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
ГАБТ: умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов скончался, сообщается на сайте ГАБТа.
"Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983-2017 годах, исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий, умер 24 июня. Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.
Как уточняется, прощание с Маркеловым пройдет 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана в Москве
.
Юрий Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края
. Выступал в Краснодарском театре оперетты, многие годы пел в хоре краснодарского Кафедрального собора. Окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт (класс А. Беляевой) и Харьковскую государственную консерваторию.
В период с 1983 по 2016 годы был тенором оперной труппы Большого театра. Пел арии Родриго из "Отелло" Дж. Верди, Лешего в "Снегурочке" Н. Римского-Корсакова, Дона Курцио из "Свадьбы Фигаро" В.А. Моцарта и другие. Также принял участие в записи оперы А. Верстовского "Аскольдова могила" в 1992 году (дирижер Ю. Никоненко, "Мелодия").