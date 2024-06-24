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В Малайзии прокомментировали заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 24.06.2024
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09:11 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/malayziya-1954962700.html
В Малайзии прокомментировали заявку на вступление в БРИКС
В Малайзии прокомментировали заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 24.06.2024
В Малайзии прокомментировали заявку на вступление в БРИКС
Заявка Малайзии на вступление в БРИКС является правильным поступком, учитывая изменения глобального ландшафта и грядущее председательство Малайзии в АСЕАН,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:11
2024-06-24T09:11
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ДЖАКАРТА, 24 июн - РИА Новости. Заявка Малайзии на вступление в БРИКС является правильным поступком, учитывая изменения глобального ландшафта и грядущее председательство Малайзии в АСЕАН, заявил глава национального новостного агентства страны Bernama Вонг Чун Вай. Ранее малайзийский премьер Анвар Ибрагим заявил, что страна скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС. "Стремление к официальному членству в БРИКС, крупнейшей и наиболее влиятельной геополитической группировке, безусловно, является правильным поступком для Малайзии, поскольку глобальный ландшафт меняется. Но вступление Малайзии в БРИКС будет еще более важным, поскольку в следующем году она будет председательствовать в АСЕАН. Учитывая глобальный статус и влияние премьер-министра Анвара Ибрагима, это, безусловно, было бы крайне значительным", - заявил Вонг Чун Вай, слова которого приводятся на сайте Bernama Он добавил, что Малайзия помнит, что Китай был ее крупнейшим торговым партнером на протяжении последних 40 лет. Более того, Куала-Лумпур неоднократно заявлял, что "не будет принимать чью-либо сторону в соперничестве между США и Китаем", отметил Вонг Чун Вай. "В то же время присоединение к БРИКС, несомненно, расширит рынки и, возможно, поможет уменьшить чрезмерную зависимость от доллара США для торговых расчетов с использованием местных валют", - подчеркнул глава Bernama. По его словам, Малайзия все еще должна находиться в списке ожидания на вступление в БРИКС. "Однако, учитывая полномочия Малайзии и премьера Анвара Ибрагима, безусловно, к нам будут относиться с большим вниманием", - подытожил Вонг Чун Вай.
https://ria.ru/20240620/malayziya-1954138110.html
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малайзия, сша, китай, брикс, в мире
Малайзия, США, Китай, БРИКС, В мире
В Малайзии прокомментировали заявку на вступление в БРИКС

Глава Bernama назвал заявку Малайзии на вступление в БРИКС правильным поступком

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц столицы Малайзии города Куала-Лумпур
Одна из улиц столицы Малайзии города Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Одна из улиц столицы Малайзии города Куала-Лумпур. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 24 июн - РИА Новости. Заявка Малайзии на вступление в БРИКС является правильным поступком, учитывая изменения глобального ландшафта и грядущее председательство Малайзии в АСЕАН, заявил глава национального новостного агентства страны Bernama Вонг Чун Вай.
Ранее малайзийский премьер Анвар Ибрагим заявил, что страна скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС.
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"Стремление к официальному членству в БРИКС, крупнейшей и наиболее влиятельной геополитической группировке, безусловно, является правильным поступком для Малайзии, поскольку глобальный ландшафт меняется. Но вступление Малайзии в БРИКС будет еще более важным, поскольку в следующем году она будет председательствовать в АСЕАН. Учитывая глобальный статус и влияние премьер-министра Анвара Ибрагима, это, безусловно, было бы крайне значительным", - заявил Вонг Чун Вай, слова которого приводятся на сайте Bernama
Он добавил, что Малайзия помнит, что Китай был ее крупнейшим торговым партнером на протяжении последних 40 лет. Более того, Куала-Лумпур неоднократно заявлял, что "не будет принимать чью-либо сторону в соперничестве между США и Китаем", отметил Вонг Чун Вай.
"В то же время присоединение к БРИКС, несомненно, расширит рынки и, возможно, поможет уменьшить чрезмерную зависимость от доллара США для торговых расчетов с использованием местных валют", - подчеркнул глава Bernama.
По его словам, Малайзия все еще должна находиться в списке ожидания на вступление в БРИКС. "Однако, учитывая полномочия Малайзии и премьера Анвара Ибрагима, безусловно, к нам будут относиться с большим вниманием", - подытожил Вонг Чун Вай.
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